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بالصور..أمن الفيوم يضبط 3 اخوانين من مثيري الشغب وبحوزة أحدهم قنبلة بدائية الصنع

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1ألقت الأجهزة الأمنية بالفيوم ،القبض على 3 من المنتمين لتنظيم جماعة الإخوان المسلمين ،من مثيرى الشغب، أثناء فض مسيرتهم فى محيط شارع البوستة ،وضبط بحوزة أحدهم قنبلة بدائية الصنع .

كانت الأجهزة الأمنية، بإشراف اللواء الشافعى محمد حسن، مدير الأمن ، والعميد محمد الشامى، مدير إدارة البحث الجنائى، قد ألقت القبض على كلاً من عبد الرحمن أحمد محمد ،17 سنة ” طالب ” من مركز سنورس ، وسيد زكى محمد عبد الفتاح ،32 سنة ” عامل ” من قرية بنى صالح مركز الفيوم وضبط بحوزته قنبلة بدائية الصنع عبارة عن جسم معدنى أسطوانى به 3 طبة معدنية وبداخله بارود ومسامير وتبين أنه مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية 6939 إدارى لسنة 2013 بتهمة اقتحام وحرق شرطة النجدة ، والقضية 910 إدارى لسنة 2014 بتهمة مخالفة قانون التظاهر ، وعلى معروف عشماوى 25 سنة ” عامل ” من قرية الكعابى التابعة لمركز سنورس .

وتحرر عن الواقعة المحضر 2155 إدارى لسنة 2014 ،وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق .

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