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أرسنال يقترب من تجديد تعاقد كازورلا

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أرسنال يقترب من تجديد تعاقد كازورلا أرسنال يقترب من تجديد تعاقد كازورلا

كازورلا

تشير التوقعات إلى أن سانتى كازورلا سيكون هو ثالث لاعب كبير يجدد نادى ارسنال التعاقد معه في الفترة القادمة.

وكانت إدارة المدفعجية قد شرعت مؤخرًا في إجراء مفاوضات مع اللاعب الاسبانى الذي يبلغ من العمر 28 عامًا بشأن توقيع عقد جديد وبشروط أفضل دون انتظار انتهاء تعاقده الحالي مع استاد الإمارات في عام 2016.

وأفادت تقارير صحفية بأن الأرسنال وكازورلا قد أوشكا بالفعل على الاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة بالعقد الجديد ، حيث أنه من المعتقد ان تتم زيادة أجره إلى حوالي 80 ألف جنيه استرلينى أسبوعيًا وأن يمتد هذا العقد حتى عام 2017.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تجديد التعاقد مع كازورلا في إطار إعلان شامل عن توقيع عقود جديدة مع لاعبي ارسنال الكبيرين الألمانى بير ميرتساكر والتشيكى توماش روسيتسكى .

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