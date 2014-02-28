أخبار عاجلة

أحبها منذ 20 عامًا و«الدبلة» لا تزال في جيبه.. سمير صبري يكشف تفاصيل علاقته بسماح أنور -
فيديو| مصري مقيم بأمريكا: «ربنا بعت السيسي لإنقاذ مصر» -
صور| السيسي وترامب يتجولان في حديقة البيت الأبيض -
صور| افتتاح الملتقى التوظيفي السابع لـ«صيدلة المنصورة» -
لميس الحديدي: هناك حميمية في العلاقة بين السيسي وترامب -
صحيفة كوبية: السيسي لن يستفيد من لقائه بـ«ترامب» -
رئيس الوزراء يترأس اجتماعًا عن المياه الجوفية في مصر -
الخياط: محمد سلطان حاول إفشال زيارة السيسي لواشنطن -
غدًا.. جامعة القاهرة تفتتح المؤتمر الدولي الخامس لـ«طب الأسنان» -
تغطية خاصة - الجار الله :السيسي ذهب لأمريكا بأوراق مهمة أولها الإنتصار على خصومه من الإخوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

أحمد علي: سمعنا عن قدرات كابو سكورب.. والزمالك لا يخشى أحدًا

Google+ Print
أحمد علي: سمعنا عن قدرات كابو سكورب.. والزمالك لا يخشى أحدًا أحمد علي: سمعنا عن قدرات كابو سكورب.. والزمالك لا يخشى أحدًا

أحمد علي

يرى أحمد علي مهاجم الزمالك أن فريقه قادرًا على تحقيق الفوز أمام كابو سكورب بطل أنجولا في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا يوم السبت.

وقال مهاجم الزمالك في تصريح للموقع الرسمي يوم الجمعة: “نستعد لجميع مباريات دوري الأبطال بنفس القدر من التركيز والأهمية، ونحترم قدرات جميع المنافسين ولكنا لا نخشى أحدًا لأن الزمالك فريق كبير”.

ويعتمد أحمد حسام “ميدو” المدير الفني للزمالك على علي في قيادة هجوم فريقه بشكل أساسي، ويتوقع أن يبدأ أمام بطل أنجولا.

وأضاف علي “سمعنا عن قدرات وإمكانات فريق كابوسكورب ولكننا أيضًا فريق كبير ونركز على الفوز في جميع المباريات التي نخوضها سواء على ملعبنا أو خارج ملعبنا”.

وتابع “نسعى لتحقيق فوز مطمئن قبل السفر لأنجولا لخوض لقاء العودة”.

ويستضيف استاد القاهرة مواجهة الزمالك في السابعة مساء السبت، على أن يلعب العودة في أنجولا يوم السابع من مارس المقبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا