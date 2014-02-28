أحمد علي: سمعنا عن قدرات كابو سكورب.. والزمالك لا يخشى أحدًا

يرى أحمد علي مهاجم الزمالك أن فريقه قادرًا على تحقيق الفوز أمام كابو سكورب بطل أنجولا في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا يوم السبت.

وقال مهاجم الزمالك في تصريح للموقع الرسمي يوم الجمعة: “نستعد لجميع مباريات دوري الأبطال بنفس القدر من التركيز والأهمية، ونحترم قدرات جميع المنافسين ولكنا لا نخشى أحدًا لأن الزمالك فريق كبير”.

ويعتمد أحمد حسام “ميدو” المدير الفني للزمالك على علي في قيادة هجوم فريقه بشكل أساسي، ويتوقع أن يبدأ أمام بطل أنجولا.

وأضاف علي “سمعنا عن قدرات وإمكانات فريق كابوسكورب ولكننا أيضًا فريق كبير ونركز على الفوز في جميع المباريات التي نخوضها سواء على ملعبنا أو خارج ملعبنا”.

وتابع “نسعى لتحقيق فوز مطمئن قبل السفر لأنجولا لخوض لقاء العودة”.

ويستضيف استاد القاهرة مواجهة الزمالك في السابعة مساء السبت، على أن يلعب العودة في أنجولا يوم السابع من مارس المقبل.