ميشال أوباما في مسلسل كوميدي

يبدو أنّ دور سيدة أمريكا الأولى لم يكن كافياً بالنسبة إلى Michelle Obama، التي ستتطلّ في دور صغير ضمن مسلسل "Parks and Recreation" الذي تعرضه شبكة "أن بي سي".

فقد أعلنت الشبكة أن Michelle ستطلّ في الحلقة الأخيرة من الموسم السادس، والتي ستُعرض في 24 نيسان/أبريل.

وكانت السيدة الأولى قد سجّلت الحلقة خلال وجودها في ميامي بهدف الترويج لحملتها التي تدعو إلى اعتماد غذاء صحي.

يُذكر أنّها ليست المرّة الأولى التي يُشارك فيها سياسيون في المسلسل الكوميدي الذي يقوم ببطولته Amy Poehler، إذ سبق للعديد من السياسيين أن أطلّوا في السابق، من بينهم نائب الرئيس Joe Biden والسيناتور John McCain.

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"