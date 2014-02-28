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اتحاد طلاب تجارة القاهرة: نسبة النجاح 40% والإدارة أجلت الإعلان للتعديل

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اتحاد طلاب تجارة القاهرة: نسبة النجاح 40% والإدارة أجلت الإعلان للتعديل اتحاد طلاب تجارة القاهرة: نسبة النجاح 40% والإدارة أجلت الإعلان للتعديل

أعلن اتحاد طلاب كلية التجارة بجامعة القاهرة، أن مجلس الكلية، عقد اجتماعًا أمس، الخميس، برئاسة الدكتور سعيد الضو، عميد الكلية، لمناقشة نِسَب النجاح لكل الفِرَق والمجموعات.

وأوضح الاتحاد فى بيانٍ له أن المجلس قرر عدم قبول نِسَب النجاح التى ظهرت بعد انتهاء الكنترول من أعماله يوم الأربعاء الماضى، بسبب تدنى النسبة النجاح بشكلٍ ملحوظ.

وأضاف الاتحاد، أن المجلس قرر عرض النسب المتدنية من النجاح لبعض المواد والفرق والمجموعات التى يريدون أن ترتفع بها النسبة بعد ظهور انخفاض واضح بها، كما أن هناك بعض المواد تدنت بها نسبة النجاح عن 40%، مؤكّدًا أن تدنى النسبة لم يسبق له مثيل منذ إنشاء الكلية.

وتابع الاتحاد، أن مجلس الكلية قرر تأجيل إعلان نتائج جميع الفرق والمجموعات بكل أقسامها وشعابها لحين تعديل النتائج ونِسَب النجاح لكل الفرق والمجموعات.

وأكد الاتحاد، أن قرار مجلس الكلية بعدم قبول نِسَب النجاح التى ظهرت، جاء سياسيًّا من الدرجة الأولى، حيث إن إدارة الكلية تخوفت من المظاهرات والوقفات الاحتجاجية لطلبة الكلية احتجاجًا على هذه النِسَب والدرجات المنخفضة.

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مصر 365