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غدا.. مؤتمر صحفى حول جهاز علاج فيروس سى والإيدز بمركز الحق فى الدواء

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غدا.. مؤتمر صحفى حول جهاز علاج فيروس سى والإيدز بمركز الحق فى الدواء غدا.. مؤتمر صحفى حول جهاز علاج فيروس سى والإيدز بمركز الحق فى الدواء

يعقد المركز المصرى للحق فى الدواء، غدًا السبت، مؤتمرًا صحفيًا، بمقر المركز لمناقشة الجهاز المعالج للالتهاب الكبدئى الوبائى سى والإيدز، والذى أعلنت عنه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مؤخرًا.

يعقد المؤتمر بحضور اللواء عمر هيكل، رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية أستاذ أمراض الباطنة والجهاز الهضمى والكبد، والدكتور جمال شيحة أستاذ الكبد بطب المنصورة، وأحد المشاركين فى الأبحاث المتعلقة بهذا الجهاز، والدكتور هشام الخياط، عميد معهد تيادور بلهارس، والدكتور أشرف عمر، عضو الجمعية المصرية لأمراض الكبد، والدكتور خالد منتصر.

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مصر 365