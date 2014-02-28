نبيل العربى يصل من "أبو ظبى" عقب مشاركته فى مؤتمر الطوارئ والأزمات

وصل مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الجمعة، الدكتور نبيل العربى، أمين عام جامعة الدول العربية، على متن طائرة الاتحاد القادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، عقب مشاركته فى أعمال "مؤتمر إدارة الطوارئ والأزمات 2014"، تحت شعار "الاستعداد والاستجابة مسئولية الجميع.. مجتمع جاهز"، بدعوة محمد خلفان الرميثى مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث فى أبوظبى.

و عقد المؤتمر تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطنى نائب رئيس المجلس التنفيذى لإمارة أبوظبى.

والتقى العربى خلال الزيارة بسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية إلى جانب إلقائه محاضرة فى مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتجية حول "مستقبل العمل العربى المشترك" تحت عنوان «مستقبل العمل العربى المشترك»".

وكان أمين عام جامعة الدول العربية، أكد عجز مجلس الأمن عن القيام بمسؤولياته تجاه العديد من القضايا المطروحة على الساحة العالمية بسبب سوء استخدام حق النقض (الفيتو) واستمرار مبدأ «العدالة الانتقائية» السائد فى التعامل مع القضايا الدولية.

واستعرض العربى خلال محاضرة، أهم سمات النظام الدولى المعاصر، حيث رأى أنها تتمثل فى ثلاث سمات أولاها نظام الأمن الجماعى، وثانيتها الفجوة بين القانون الدولى وتطبيقه، وثالثها ضعف تجمعات العالم الثالث.