الجزيرة يفقد المغربي برادة أمام الوحدة

تأكد غياب الثنائي عبد العزيز برادة وفيليبي كايسيدو لاعبي الجزيرة عن صفوف فريقهم في مباراة الوحدة المقبلة في كأس المحترفين الإماراتي.

ويرتبط المغربي برادة بمباراة دولية مع منتخب بلاده أسود الأطلسي أمام الجابون يوم الخامس من مارس المقبل فيما يلعب كايسيدو مع الإكوادور أمام أستراليا.

وتتزامن بدء المعسكرات الدولية للمنتخبات مع مباراة الجزيرة والوحدة المقبلة والتي من المقرر أن تقام يوم 2 مارس المقبل.

ويحتل الجزيرة المركز الرابع في المجموعة الأول بكأس المحترفين الإماراتي برصيد 9 نقاط بفارق 4 نقاط عن الشارقة متصدر المجموعة بعد 5 جولات.