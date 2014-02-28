سحر الأناقة الباريسية في عرض دار Carven

شهد اليوم الثالث من أسبوع باريس للموضة عروضا جذبت الإعلام والمشاهير على السواء , فلا أحد يمكن ان يتخطى عرض دار Carven التي تفضلها كثير من النجمات ممن عرفن بأسلوبهن الخاص في اللبس ومنهن Alexa Chung و Blake Lively و Victoria Beckham , وقد جاء العرض ضاجا باللمحات الستينية التي تمثلت في الثياب الباستيلية القصيرة والأحذية مرتفعة الساق التي تصل إلى الفخذين وحملت العارضات حقائب كلاتش ملونة تكمل جمالية الطلات التي لاحظنا إنها تمزج بين البساطة الشبابية وجنون الموضة .ويبدو ان مصمم الدار Guillaume Henry قد خرج هذه المرة من جلباب حقبة التسعينات التي طغت على عروضه السابقة واتكأ في هذا العرض على حقبة الستينات بما تحمله من روح حرة ونقوش صاخبة تتشابك فيها السهام مع الزهور ونقشة جلد النمر مع طيور الكناري الصفراء ثم تأتي القفازات الطويلة لتتوج الطلة بشئ من الغموض المحبب. وقد لمسنا كثيرا من ملامح الأناقة الفرنسية في هذه المجموعة والتي أكدها مصمم الدار الذي لم يخف تأثره بمزاج باريس الغارق بالسحر إذ يقول " أنا لا استطيع العيش دون الشعور بأني فرنسي حد العظم فأنا أعيش في قلب باريس وأمشي إلى مكتبي كل يوم عبر نهر السين , ولكني أيضا اراعي زبوناتي الكثيرات حول العالم لذا فانا اصمم ثيابا فيها شئ من العالمية أيضا ". بعدها توالت عروض هذا اليوم حيث كانت لنا وقفة مع عرض Ann Demeulemester الذي طغت عليه ثنائية الأسود والأبيض مع كثير من الخامات الخفيفة التي تنساب برشاقة على اجساد العارضات وتلتف حول الخصور بقصات لا متماثلة وتنسدل على الذراعين لتغطي الكفين أيضا في عرض غرائبي يزيد من غموضه وجوه العارضات الملونة بالدوائر الحمراء تحت العينين والحواجب المخضبة بالأحمر والشعر المبلل ووهج الأساور والخلاخل التي تبرق تحت الأضواء. ولا نودع هذا اليوم دون حضور عرض دار Balmain الذي حظي بالتواجد الصاخب والمنتظر للنجمة Rihanna فهي الوجه الجديد لحملة هذه الدار كما انها ترتبط بصداقة مع مصممها Olivier Rousteing وقد كانت المجموعة ريهانية بإمتياز وفيها كثير من البريق واللمعان والصخب الذي تتبناه هذه النجمة .

وإليك بعض ما قدمته باريس لموضة خريف وشتاء 2014 , وما زال هذا الأسبوع متواصلا بعروضه المميزة والتي ستكون لنا معها وقفات أخرى .

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