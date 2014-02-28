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الدولة الإسلامية في العراق والشام تنسحب من مدينة أعزاز السورية

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الدولة الإسلامية في العراق والشام تنسحب من مدينة أعزاز السورية الدولة الإسلامية في العراق والشام تنسحب من مدينة أعزاز السورية

الدولة الإسلامية في العراق والشام

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مقاتلي جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام انسحبوا من مدينة سورية تسيطر عليها قوات المعارضة قرب الحدود مع تركيا يوم الجمعة.

وعرقلت أشهر من الاقتتال بين جماعات المعارضة في أعزاز التي تبعد خمسة كيلومترات عن الحدود التركية وحولها الجهود الرامية إلى توصيل المساعدات الإنسانية لسوريا ومساعدة عشرات الآلاف من النازحين الذين فروا إلى هناك هربا من قصف القوات الحكومية في محافظة حلب.

وجماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام التي انتزعت أعزاز من مقاتلين منافسين في المعارضة قبل خمسة أشهر قاتلت قوات اخرى في المعارضة تسيطر على الموقع الحدودي. وكان انفجار سيارة ملغومة الاسبوع الماضي في مخيم مؤقت على الجانب السوري من الحدود قد قتل خمسة لاجئين.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا إن 3300 شخص قتلوا منذ بداية العام في الاقتتال بين فصائل المعارضة التي تحاول الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد.

وبدأ الاقتتال في العام الماضي في صراع على السلطة والأراضي ومنذ ذلك الحين امتد إلى جميع أنحاء الأراضي الخاضعة لسيطرة المعارضة في سوريا.

وتحولت حركة الاحتجاج السلمية على حكم عائلة الأسد المستمر منذ أربعة عقود في 2011 إلى حرب أهلية بعدما قمعتها . ويقول المرصد إن ما يربو على 140 ألف شخص قتلوا في الحرب حتى الآن.

 

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