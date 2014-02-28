رئيس اتحاد الكرة: من حق الجميع ممارسة حقوقهم السياسية فى الشارع وليس المدرجات

قال جمال علام، رئيس اتحاد الكورة، إن تدشين مؤتمر شباب الجمهورية، اليوم، يعد فرصة جيدة لإستغلال مجهود الشباب بالشكل الإيجابى فى بناء الدولة ،ويدعو كل شباب الثورة، للمشاركة فى هذا المؤتمر .

وأضاف علام، فى تصريحات خاصة لوكالة “ONA” الإخبارية، إن أى روابط جماهيرية أو فرد عليه أن يمارس حقه السياسى فى الشارع، وليس فى المدرجات .

وعلق علام، على بيان أولتراس “وايت نايتس” الذى هدد بإقتحام مباراة الزماك القادمة فى البطولة الأفريقية، قائلًا” إن الإتحاد يسعى بشكل كبير لحضور الجماهير مبارة الأهلى والزمالك فى البطولة الأفريقية، وبتنسيق كامل مع وزارة الداخلية.”