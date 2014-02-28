أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات -
8 الصبح - تعرف على أسعار الجملة الخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية -
الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين -
شقيق «قاضي الحشيش»: مبارك والعادلي برؤوا في قضايا فساد «إشمعنى أخويا» -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أكتر سبب تافهه يخليكي تعيطي ؟؟؟؟ .. "الكتكوت لما يبوظ" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
ضياء السيد: أرفض العمل كمدرب في الأهلي.. وبرادلي أفضل من كوبر -
عفيفي لمرتضى منصور: «الزمالك ما بياخدش على دماغه.. ووفر مجهودك لنادي تاني» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

رئيس اتحاد الكرة: من حق الجميع ممارسة حقوقهم السياسية فى الشارع وليس المدرجات

Google+ Print
رئيس اتحاد الكرة: من حق الجميع ممارسة حقوقهم السياسية فى الشارع وليس المدرجات رئيس اتحاد الكرة: من حق الجميع ممارسة حقوقهم السياسية فى الشارع وليس المدرجات

جمال-علام-رئيس-مجلس-إدارة-اتحاد-الكرة

قال جمال علام، رئيس اتحاد الكورة، إن تدشين مؤتمر شباب الجمهورية، اليوم، يعد فرصة جيدة لإستغلال مجهود الشباب بالشكل الإيجابى فى بناء الدولة ،ويدعو كل شباب الثورة، للمشاركة فى هذا المؤتمر .

وأضاف علام، فى تصريحات خاصة لوكالة “ONA” ، إن  أى روابط جماهيرية أو فرد عليه أن يمارس حقه السياسى فى الشارع، وليس فى المدرجات .

وعلق علام، على بيان أولتراس “وايت نايتس” الذى هدد بإقتحام مباراة الزماك القادمة فى البطولة الأفريقية، قائلًا” إن الإتحاد يسعى بشكل كبير لحضور الجماهير مبارة الأهلى والزمالك فى البطولة الأفريقية، وبتنسيق كامل مع وزارة الداخلية.”

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا