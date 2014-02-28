القبض على طالبة بالدقهلية لإتجارها فى “الهيروين”

تمكنت مباحث المخدرات بالدقهلية من ضبط طالبة لقيامها بالإتجار فى المواد المخدرة وبحوزتها 130 جرام من مخدر الهيروين،إذ أكدت تحريات قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الدقهلية قيام “هبة الله . ن . م”28 سنة طالبة ومقيمة بمدينة بورسعيد، ولها محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة ثانى المنصورة)، بالإتجار فى المواد المخدرة بدائرة قسم ثانى المنصورة.

وبعد تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنها حال تواجدها بمحل إقامتها الأخير ، وبحوزتها كميه من مخدر الهيروين وزنت 130جرام، ومبلغ مالى قدرة 3495 جنيه ، وميزان صغير الحجم ، وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهمه بما أسفر عنه الضبط اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة تجارتها الغير مشروعه والتليفون المحمول لتسهيل إتصالها بعملائها.