بالأسماء: نتائج انتخابات التجديد النصفى لنقابة المعلمين بالوادى الجديد‎

أسفرت عملية التصويت للتجديد النصفى لنقابة المعلمين بالداخلة عن فوز كل من “الدكتور أحمد العرينى – سيد أبو السعود – وجدى واصف – أحمد إبراهيم حنفى – أحمد محمود حسنين – سعد حافظ – ياسر محمود متولى – محمد سيد حسان “.
وجاء عدد الأصوات لكل مرشح كالآتى:
> احمد إبراهيم حنفي 404
> احمد محمد احمد العريني 548
> احمد محمود حسنين 359
> إسماعيل الحسيني سعد 123
> ايمن عبد الرحمن عبد الله 252
> البرنس عبد العزيز سيد 284
> جمال حسن زوام برغوت 219
> جمال عبد الله سيد احمد 351
> حسن خضر حسن محمد 149
> حسن عبد الله عرابي 230
> حسين حامد محمود نصر 158
> زكريا سيد مهدي 359
> سعد عبد الحافظ 295
> سليمان محمد موسي 226
> سيد أبو السعود محمد 514
> سيد عبد الرحمن سيد 258
> سيد محمد عبد الله احمد 321
> صالح محمد احمد مدني 241
> صلاح عياد رمزي عبد الملك 43
> عبد الله موسي عبد الله 129
> عصام محمد يحي دردير 181
> علاء أبو زيد بخيت أبو زيد 71
> علي مراد سعيد احمد 113
> عوض حسن احمد حامد 47
> مجدي محمد محمود 93
> محسن عبد الله بيومي 201
> محسن محمد صالح 30
> محمد إبراهيم سيد 73
> محمد احمد مهدي 44
> محمد إدريس محمد 119
> محمد سيد حسان 195
> محمد سيد محمد علي 308
> محمد سيف محمد 308 ابتدائي
> محمد عبد الله احمد علي 251 ا
> مصطفي زاكي سيف نمر 251 ا
> ناجي رياض سيف الدين 284
> نصر محمود كامل 312
> وجدي واصف دسوقي 439
> وليد احمد محمد 52
> ياسر محمود متولي 251
بينما أسفرت نتائج انتخابات التجديد النصفى لنقثابة المعلمين بالخارجة عن فوز كل من “مروة فريد فخرى ,أسامة داود سليمان على ,أحمد سعيد رايق محمد , عمر سمير السيد حامد عمارة , مصطفى عبدلله مسعود ، أشرف أحمد مرزوق ،وفيد فايز عبد الحميد “.
بينما تأرجح المقعد الثامن ما بين ” مصطفى كامل حس، , وعلاء عبد الوالى حسن حمد حسين محمد حسب”
أحمد سعيد رايق 265
أحمد عبد الله والى 176
أسامة دود سليمان 291
اشرف احمد مرزوق 405
حسن حسين عثمان 87
> حسن على ابراهيم 70
> رفعت محروس بشرى 97
> رمضان محمد عبد العال 178
> علاء عبدالولى حسن 205
> عمرو سمير السيد حامد 262
> عمرو عبدالعزيز عمر 245
> مجدى محمد مصطفى 107
> محمد محمد على برجاس 226
> محمود عبد السلام عبد السلام 206
> مروة فريد فخرى 317
> مصطفى عبدالله محمد 256
> مصطفى كمال حبشى 302
> وائل سامح رسمى 135
> وفيد فايز عبد الحميد