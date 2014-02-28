بالأسماء: نتائج انتخابات التجديد النصفى لنقابة المعلمين بالوادى الجديد‎

أسفرت عملية التصويت للتجديد النصفى لنقابة المعلمين بالداخلة عن فوز كل من “الدكتور أحمد العرينى – سيد أبو السعود – وجدى واصف – أحمد إبراهيم حنفى – أحمد محمود حسنين – سعد حافظ – ياسر محمود متولى – محمد سيد حسان “.

وجاء عدد الأصوات لكل مرشح كالآتى:

> احمد إبراهيم حنفي 404

> احمد محمد احمد العريني 548

> احمد محمود حسنين 359

> إسماعيل الحسيني سعد 123

> ايمن عبد الرحمن عبد الله 252

> البرنس عبد العزيز سيد 284

> جمال حسن زوام برغوت 219

> جمال عبد الله سيد احمد 351

> حسن خضر حسن محمد 149

> حسن عبد الله عرابي 230

> حسين حامد محمود نصر 158

> زكريا سيد مهدي 359

> سعد عبد الحافظ 295

> سليمان محمد موسي 226

> سيد أبو السعود محمد 514

> سيد عبد الرحمن سيد 258

> سيد محمد عبد الله احمد 321

> صالح محمد احمد مدني 241

> صلاح عياد رمزي عبد الملك 43

> عبد الله موسي عبد الله 129

> عصام محمد يحي دردير 181

> علاء أبو زيد بخيت أبو زيد 71

> علي مراد سعيد احمد 113

> عوض حسن احمد حامد 47

> مجدي محمد محمود 93

> محسن عبد الله بيومي 201

> محسن محمد صالح 30

> محمد إبراهيم سيد 73

> محمد احمد مهدي 44

> محمد إدريس محمد 119

> محمد سيد حسان 195

> محمد سيد محمد علي 308

> محمد سيف محمد 308 ابتدائي

> محمد عبد الله احمد علي 251 ا

> مصطفي زاكي سيف نمر 251 ا

> ناجي رياض سيف الدين 284

> نصر محمود كامل 312

> وجدي واصف دسوقي 439

> وليد احمد محمد 52

> ياسر محمود متولي 251

بينما أسفرت نتائج انتخابات التجديد النصفى لنقثابة المعلمين بالخارجة عن فوز كل من “مروة فريد فخرى ,أسامة داود سليمان على ,أحمد سعيد رايق محمد , عمر سمير السيد حامد عمارة , مصطفى عبدلله مسعود ، أشرف أحمد مرزوق ،وفيد فايز عبد الحميد “.

بينما تأرجح المقعد الثامن ما بين ” مصطفى كامل حس، , وعلاء عبد الوالى حسن حمد حسين محمد حسب”

أحمد سعيد رايق 265

أحمد عبد الله والى 176

أسامة دود سليمان 291

اشرف احمد مرزوق 405

حسن حسين عثمان 87

> حسن على ابراهيم 70

> رفعت محروس بشرى 97

> رمضان محمد عبد العال 178

> علاء عبدالولى حسن 205

> عمرو سمير السيد حامد 262

> عمرو عبدالعزيز عمر 245

> مجدى محمد مصطفى 107

> محمد محمد على برجاس 226

> محمود عبد السلام عبد السلام 206

> مروة فريد فخرى 317

> مصطفى عبدالله محمد 256

> مصطفى كمال حبشى 302

> وائل سامح رسمى 135

> وفيد فايز عبد الحميد