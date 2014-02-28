مدير أمن سوهاج يكرم عدد 19ضابط و 24 فرد شرطة على مجهودهم المميز‎

قام اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج بتكريم عدد 19ضابط و 24 فرد شرطه من قوه المديرية المميزين فى العمل وأصحاب المجهود وهم كالأتى:-
1- عقيد/ جلال أبو سحلي – مدير أدارة مباحث التموين.
> 2/ مقدم/ هشام فوزي هاشم-وكيل إدارة مباحث التموين
> 3-مقدم/ محمد حامد – ضابط مباحث التموين
> 4- نقيب/ المزمل نافع – ضابط مباحث التموين.
> 5- رائد/ محمد احمد سليمان – رئيس مباحث مركز طما
> 6- نقيب/ محمود احمد صبرى – مباحث مركز طما
> 7- نقيب/ احمد نور الدين محمد – مباحث جهينه
> 8- شريف عز الدين طنطاوى – مباحث جهينه
> 9- نقيب/ معتز بالله احمد عبد الرحمن – مباحث مركز طهطا
> 10- نقيب/ ايمن محمد فؤاد عبد البديع – مباحث مركز طهطا
> 11- نقيب/ محمد صلاح الدين محمد حسان – مباحث المرور
> 12- نقيب/ سامي عبد الدايم يحى – ادارة المرور
> 13- نقيب/ حسام محمد حافظ غلاب – مباحث طما
> 14- ملازم اول/ محمد حمدى احمد الفزارى – مباحث طما
> 15- ملازم اول/ ابراهيم محمود جاب الله – مباحث جهينه
> 16- ملازم اول/ عمرو احمد منصور – مباحث جهينة
> 17- ملازم/ محمد قدرى محمد – ادارة المرور
> 18- رائد/ احمد شبل – ادارة قوات الامن
> 19- نقيب/ محمد القرضاوى – مركز سوهاج.
> كما قام بتكريم الأفراد المميزين و هم :
> ادارة شئون الخدمة أمين شرطه / احمد فواد السيد
> ادارة شئون الخدمه _أمين شرطه / عاصم فهمى محمو د
> ادارة شئون الخدمة _ أمين شرطه / جمال محمود عبدالله
> قسم شئون الضباط أمين شرطه / حسام محمد عبد العزيز
> مباحث التموين _ امين شرطه / هاني فتحى سيد عبدالله
> مباحث التموين _أمين شرطه / مومن احمد محمدين حسن
> مركز طما _ امين شرطه / عماد احمد سلام
> مباحث جهينة _ امين شرطه / حسان حسنى محمود
> مباحث جهينه _ امين شرطه / حماده محمد عبدالعال
> مباحث التموين_ امين شرطه / اشرف محمد حسين مصطفى
> Lمباحث ادارة المرور_ امين شرطه / عمر السمان عبدالجابر محمد
> ادارة المرور _ امين شرطه / مجدى عبدالقادر محمد
> ادارة المرور _ امين شرطه /ايهاب محمد رفعت
> مباحث التموين _ مساعد ممتاز / محمد الحسينى محمد القرنى
> مباحث التموين _ مساعد ممتاز / محمد عبدالعال حسن على
> مباحث مركز طهطا _ مندوب سرى / حسن اسماعيل فرعى
> مباحث مركز طما _ مندوب سرى/ حماده كمال فريد
> مباحث المرور _ رقيب اول / السيد خلف احمد
> مركز طما _ رقيب سرى / عيد على عبداللاه
> مباحث جهينه _ رقيب سرى / محمد محمد اسماعيل
> مباحث المرور _ رقيب / مراد يمنى احمد
> مركز طما _ رقيب / محمد عبداللاه محمد احمد
> ادارة المرور _ رقيب / الامام على على
> مباحث مركز طهطا _ عريف سرى / نادر اسعد شحاته