مدير أمن سوهاج يكرم عدد 19ضابط و 24 فرد شرطة على مجهودهم المميز‎

قام اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج بتكريم عدد 19ضابط و 24 فرد شرطه من قوه المديرية المميزين فى العمل وأصحاب المجهود وهم كالأتى:-

1- عقيد/ جلال أبو سحلي – مدير أدارة مباحث التموين.

> 2/ مقدم/ هشام فوزي هاشم-وكيل إدارة مباحث التموين

> 3-مقدم/ محمد حامد – ضابط مباحث التموين

> 4- نقيب/ المزمل نافع – ضابط مباحث التموين.

> 5- رائد/ محمد احمد سليمان – رئيس مباحث مركز طما

> 6- نقيب/ محمود احمد صبرى – مباحث مركز طما

> 7- نقيب/ احمد نور الدين محمد – مباحث جهينه

> 8- شريف عز الدين طنطاوى – مباحث جهينه

> 9- نقيب/ معتز بالله احمد عبد الرحمن – مباحث مركز طهطا

> 10- نقيب/ ايمن محمد فؤاد عبد البديع – مباحث مركز طهطا

> 11- نقيب/ محمد صلاح الدين محمد حسان – مباحث المرور

> 12- نقيب/ سامي عبد الدايم يحى – ادارة المرور

> 13- نقيب/ حسام محمد حافظ غلاب – مباحث طما

> 14- ملازم اول/ محمد حمدى احمد الفزارى – مباحث طما

> 15- ملازم اول/ ابراهيم محمود جاب الله – مباحث جهينه

> 16- ملازم اول/ عمرو احمد منصور – مباحث جهينة

> 17- ملازم/ محمد قدرى محمد – ادارة المرور

> 18- رائد/ احمد شبل – ادارة قوات الامن

> 19- نقيب/ محمد القرضاوى – مركز سوهاج.

> كما قام بتكريم الأفراد المميزين و هم :

> ادارة شئون الخدمة أمين شرطه / احمد فواد السيد

> ادارة شئون الخدمه _أمين شرطه / عاصم فهمى محمو د

> ادارة شئون الخدمة _ أمين شرطه / جمال محمود عبدالله

> قسم شئون الضباط أمين شرطه / حسام محمد عبد العزيز

> مباحث التموين _ امين شرطه / هاني فتحى سيد عبدالله

> مباحث التموين _أمين شرطه / مومن احمد محمدين حسن

> مركز طما _ امين شرطه / عماد احمد سلام

> مباحث جهينة _ امين شرطه / حسان حسنى محمود

> مباحث جهينه _ امين شرطه / حماده محمد عبدالعال

> مباحث التموين_ امين شرطه / اشرف محمد حسين مصطفى

> Lمباحث ادارة المرور_ امين شرطه / عمر السمان عبدالجابر محمد

> ادارة المرور _ امين شرطه / مجدى عبدالقادر محمد

> ادارة المرور _ امين شرطه /ايهاب محمد رفعت

> مباحث التموين _ مساعد ممتاز / محمد الحسينى محمد القرنى

> مباحث التموين _ مساعد ممتاز / محمد عبدالعال حسن على

> مباحث مركز طهطا _ مندوب سرى / حسن اسماعيل فرعى

> مباحث مركز طما _ مندوب سرى/ حماده كمال فريد

> مباحث المرور _ رقيب اول / السيد خلف احمد

> مركز طما _ رقيب سرى / عيد على عبداللاه

> مباحث جهينه _ رقيب سرى / محمد محمد اسماعيل

> مباحث المرور _ رقيب / مراد يمنى احمد

> مركز طما _ رقيب / محمد عبداللاه محمد احمد

> ادارة المرور _ رقيب / الامام على على

> مباحث مركز طهطا _ عريف سرى / نادر اسعد شحاته