وزير الدفاع اللبناني يبحث مع السفير الأمريكي دعم المؤسسة العسكرية

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني ، وزير الدفاع سمير مقبل مع السفير الأمريكي ببيروت ديفيد ، هيل يرافقه المحلق العسكري العقيد أنطونيو باتش الأوضاع المحلية ، والإقليمية والعلاقات الثنائية بين البلدين ودعم المؤسسة العسكرية.

وأثنى هيل خلال اللقاء الذي عقد اليوم ، على أنشطة المؤسسة العسكرية اللبنانية وعلى تنظيمها وفعالياتها وما تقوم به من إنجازات.

من ناحية أخرى، أصدر “مقبل” قرارا اليوم بوقف العمل بتراخيص حمل الأسلحة الحربية الصادرة خلال عام 2013.

واستثني من القرار تراخيص حمل السلاح الممنوحة لمرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ولرؤساء الأحزاب ورؤساء الطوائف الدينية.

أ ش أ