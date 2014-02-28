أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات -
8 الصبح - تعرف على أسعار الجملة الخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية -
الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين -
شقيق «قاضي الحشيش»: مبارك والعادلي برؤوا في قضايا فساد «إشمعنى أخويا» -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أكتر سبب تافهه يخليكي تعيطي ؟؟؟؟ .. "الكتكوت لما يبوظ" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
ضياء السيد: أرفض العمل كمدرب في الأهلي.. وبرادلي أفضل من كوبر -
عفيفي لمرتضى منصور: «الزمالك ما بياخدش على دماغه.. ووفر مجهودك لنادي تاني» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

وزير الدفاع اللبناني يبحث مع السفير الأمريكي دعم المؤسسة العسكرية

Google+ Print
وزير الدفاع اللبناني يبحث مع السفير الأمريكي دعم المؤسسة العسكرية وزير الدفاع اللبناني يبحث مع السفير الأمريكي دعم المؤسسة العسكرية

سمير مقبل -وزير الدفاع

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني ، وزير الدفاع سمير مقبل مع السفير الأمريكي ببيروت ديفيد ، هيل يرافقه المحلق العسكري العقيد أنطونيو باتش الأوضاع المحلية ، والإقليمية والعلاقات الثنائية بين البلدين ودعم المؤسسة العسكرية.

وأثنى هيل خلال اللقاء الذي عقد اليوم ، على أنشطة المؤسسة العسكرية اللبنانية وعلى تنظيمها وفعالياتها وما تقوم به من إنجازات.

من ناحية أخرى، أصدر “مقبل” قرارا اليوم بوقف العمل بتراخيص حمل الأسلحة الحربية الصادرة خلال عام 2013.

واستثني من القرار تراخيص حمل السلاح الممنوحة لمرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ولرؤساء الأحزاب ورؤساء الطوائف الدينية.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا