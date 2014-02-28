نقابة الأطباء تُكرم 40 طبيبا باحتفالية بالعريش

نظمت ظهر اليوم ، نقابة الأطباء البشريين بشمال سيناء ، الاحتفال السنوي للنقابة، بمدينة العريش، بحضور صلاح سلام نقيب الاطباء بالعريش، وسامي أنور الأمين العام.

وقامت النقابة بتكريم 40 من الاطباء الحاصلين علي درجات علمية من المثاليين والاطباء المحالين للمعاش وأبناء الأطباء المتفوقين والشخصيات العامة، بمنحهم ميداليات التفوق وشهادات التقدير.

حضر الحفل، اللواء سامح عيسي سكرتير عام المحافظة واللواء جابر العربي رئيس جمعية الهلال الاحمر بالعريش والدكتور طارق خاطر وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء و قد قاموا بتكريم الحاضرين .