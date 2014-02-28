أخبار عاجلة

8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات -
8 الصبح - تعرف على أسعار الجملة الخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية -
الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين -
شقيق «قاضي الحشيش»: مبارك والعادلي برؤوا في قضايا فساد «إشمعنى أخويا» -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أكتر سبب تافهه يخليكي تعيطي ؟؟؟؟ .. "الكتكوت لما يبوظ" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
ضياء السيد: أرفض العمل كمدرب في الأهلي.. وبرادلي أفضل من كوبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

نقابة الأطباء تُكرم 40 طبيبا باحتفالية بالعريش

Google+ Print
نقابة الأطباء تُكرم 40 طبيبا باحتفالية بالعريش نقابة الأطباء تُكرم 40 طبيبا باحتفالية بالعريش

نظمت ظهر اليوم ،  نقابة الأطباء البشريين بشمال سيناء ، الاحتفال السنوي للنقابة، بمدينة العريش، بحضور صلاح سلام نقيب الاطباء بالعريش، وسامي أنور الأمين العام.

وقامت النقابة بتكريم 40 من الاطباء الحاصلين علي درجات علمية من المثاليين والاطباء المحالين للمعاش وأبناء الأطباء المتفوقين والشخصيات العامة، بمنحهم ميداليات التفوق وشهادات التقدير.

حضر الحفل، اللواء سامح عيسي سكرتير عام المحافظة واللواء جابر العربي رئيس جمعية الهلال الاحمر بالعريش والدكتور طارق خاطر وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء و قد قاموا بتكريم الحاضرين .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا