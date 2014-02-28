سفير مصر في روما: إيطاليا لاتقدم أي دعم أو تمويل رسمي لسد النهضة الإثيوبي

صرح السفير عمرو حلمي، سفير مصر في إيطاليا، الجمعة، أن إيطاليا تتفهم موقف مصر وتدعم وتشجع الحوار من أجل حل الخلاف بين مصر وإثيوبيا بخصوص سد النهضة، الذي لايحظى بأي دعم أو تمويل رسمي من جانب الحكومة الإيطالية وأن الشركة التي تنفذ مشروع السد شركة قطاع خاص تعمل بمنطق تجاري ولها خبرات طويلة في بناء السدود في أفريقيا.

وأضاف على هامش الاجتماع الوزاري للدورة 32 لمؤتمر «الفاو» لإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنعقد حالياً في روما أن هناك إدراكاً وتفهماً من جانب إيطاليا لهذا الأمر وهناك تعاون من جانب إيطاليا في المفاوضات الجارية مع إثيوبيا بخصوص التوصل إلى حل لهذه الأزمة يرضي جميع الأطراف خاصة مع تأكيد مصر على حرصه على التعاون مع دول حوض النيل بما فيها إثيوبيا بما يحقق مصالح دول المصب «مصر والسودان» ودول المنبع.

ونوه بالنتائج الإيجابية لزيارة نبيل فهمي، وزير الخارجية، لإيطاليا مؤخراً والتي التقى خلالها بالعديد من الوزراء وكبار المسؤولين وتم الاتفاق خلالها على استئناف اجتماعات مجلس الأعمال المصري الإيطالى بالقاهرة في النصف الثانى من مارس المقبل والذي يضم كبار رجال الاعمال وممثلى كبريات الشركات والمصارف الايطالية المهتمة بالاستثمار في مصر.

وأشار إلى أن هناك اهتماماً خاصاً من دوائر الأعمال الإيطالية بمشروع تطوير محور قناة السويس وتم تقديم مجموعة من أوراق العمل إلى الجانب الإيطالى في هذا الشأن ومن المتوقع أن يتم خلال جلسة مجلس الأعمال المصري الإيطالي القادمة قبل نهاية مارس المقبل، إجراء المزيد من الدراسة للمشروعات المطروحة وفتح المجال أمام استثمارات أخرى في مجالات أخرى.