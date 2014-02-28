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"شوقى السيد": أحذر من أيادٍ خارجية تسعى لإبعاد "محفوظ صابر" عن وزارة العدل

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"شوقى السيد": أحذر من أيادٍ خارجية تسعى لإبعاد "محفوظ صابر" عن وزارة العدل "شوقى السيد": أحذر من أيادٍ خارجية تسعى لإبعاد "محفوظ صابر" عن وزارة العدل

فال الدكتور شوقى السيد الفقيه القانونى، إن الحديث عن وجود ثورة داخل نادى القضاة، لرفض اختيار المستشار محفوظ صابر وزيرا للعدل، عار تماما من الصحة، مضيفا أنه يشعر بوجود أيادٍ خارجية تسعى إلى الوقيعة بين القضاة وتأخير مسار تقدم البلاد، وإفشال اختيار الوزراء الجدد فى وزارة محلب.

وأضاف السيد فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن ما يقال عن انتماء محفوظ لحركة قضاة من أجل ، هو كلام لا يستند إلى أى أساس على حد قوله، وأن محفوظ أحال بعض أعضاء الحركة من قبل إلى مجلس التأديب والصلاحية، مشيرا إلى أن ما يتم تداوله فى بعض التصريحات الإعلامية عن إدراج اسم محفوظ فى أحد القضايا الخاصة بحركة 6 أبريل هو كلام غير صحيح بالمرة لعدم انتمائه لأى حركة، أو حزب سياسى من قبل.

وأكد السيد أن هذه المرحلة من عمر مصر تتصف بالحساسية الشديدة تجاه أى مسئول يتولى منصبا فى الدولة، وأنه بمجرد ترشيحه تنهال عليه الاتهامات غير المسئولة، وتزداد حوله الأقاويل بهدف هدمه مبكرا.

وحذر شوقى السيد من وجود بعض القوى والتيارات وأصوات خارجية تعمل على إفشال اكتمال نصاب وزراء مصر الجدد، وأن هذه التيارات تشعل الحرب بين طوائف الأمة من أجل مصالح خاصة.

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مصر 365

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