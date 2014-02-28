رابطة موظفى الجامعات تعلن الإضراب عن العمل بدءا من 9 مارس المقبل

أعلنت رابطة موظفى الجامعات المصرية، بدء الإضراب والاعتصام اعتبارا من 9 مارس المقبل، لحين تنفيذ مطالبها التى تتمثل أغلبيتها فى تحسين أحوالهم المعيشية.

ودعت الرابطة، فى بيان لها، اليوم الجمعة، لعقد مناظرة علنية بين ممثليها وكل من وزير التعليم العالى، والدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور على شمس الدين، رئيس اللجان الخماسية لمطالب العاملين، والدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، لمناقشة مطالب موظفى الجامعات التشريعية والدستورية والإدارية والمالية، التى وصفوها بالمشروعة والمهدرة.

وأكدت الرابطة، أن ممثليها فى المناظرة، هم محمد هاشم "الفيوم"، وعلاء أبو قحف "دمنهور"، وإسلام صالح وحسام شاكر "الإسكندرية"، وأحمد فتحى "المنصورة"، وسماح يوسف "قناة السويس".