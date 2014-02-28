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قيادات الفلاحين ترحب ببقاء أيمن فريد أبو حديد وزيرا للزراعة

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قيادات الفلاحين ترحب ببقاء أيمن فريد أبو حديد وزيرا للزراعة قيادات الفلاحين ترحب ببقاء أيمن فريد أبو حديد وزيرا للزراعة

رحب عدد من قيادات الفلاحين ببقاء الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزيرا للزراعة واستصلاح الاراضى واعتبروا ذلك انتصارا للفلاح الذى قدم له أبو حديد خدمات جديدة وغير مسبوقة خلال الفترة الماضية ويتوقع منه أن يواصل مسيرة النهوض بالفلاح والزراعة المصرية.

ووصف الحاج رشدى أبوالوفا عرنوط نائب النقيب العام لنقابة الفلاحين للوجه القبلى، عضو لجنة الخمسين، استمرار الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضى، بالانتصار للفلاح المصرى، قائلاً إن وزارة الزراعة خلال الفترة التى قضاها أبو حديد شهدت تعميق دورها فى خدمة الفلاح المصرى، وأن الوزير كان يعمل على خدمة الفلاح وتوفير مستلزمات الإنتاج له، والتيسير عليه وتحسين أوضاعه.

وصرح الحاج أسامة الجحش نقيب عام الفلاحين، ورئيس المجلس العربى للفلاحين العرب، بأن الفلاحين يريدون بقاء الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزيرًا للزراعة ولن يرضوا بغيره بديلًا خاصة فى هذه المرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد، وذلك بناء على ماشهدته الوزراة والفلاحين خلال الفترة الماضية من المجهودات التى قامت بها وزارة الزراعة لصالح الفلاح.

وتقدم النائب تقادم عبدالستار أمين قطاع الصعيد بالنقابة العامة للفلاحين، وعضو مجلس الشعب السابق، بالشكر والتقدير للمهندس إبراهيم محلب رئيس المكلف على ثقته الكبيرة فى تكليف أبو حديد، وذلك للتأكيد على دور الدولة المستمر فى دعم الفلاح المصرى، مشيراً إلى أن أبو حديد استطاع حل أزمة الأسمدة، وتوفيرها للمحاصيل الاستراتيجية، بالإضافة إلى تعميق دور بنك التنمية فى خدمة الفلاح المصرى، وأن أبوحديد كان دائم السعى للتيسير على الفلاحين، والاستماع إلى مشاكلهم.

كان المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الجديد قد أكد، فى لقائه مع وفد النقابة العامة للفلاحين مساء أمس الخميس، أنه أبقى على الدكتور إيمن فريد أبو حديد وزيرً للزراعة فى الحكومة الجديدة، وذلك بعدما أثير فى وسائل الإعلام أن هناك مساعى لتولى أخرًا بدلًا منه.

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مصر 365

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