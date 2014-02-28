أخبار عاجلة

8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات -
8 الصبح - تعرف على أسعار الجملة الخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية -
الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين -
شقيق «قاضي الحشيش»: مبارك والعادلي برؤوا في قضايا فساد «إشمعنى أخويا» -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أكتر سبب تافهه يخليكي تعيطي ؟؟؟؟ .. "الكتكوت لما يبوظ" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
ضياء السيد: أرفض العمل كمدرب في الأهلي.. وبرادلي أفضل من كوبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

محافظة القاهرة: رفع مساحى لأربع مناطق عشوائية بـ"رملة بولاق"

Google+ Print
محافظة القاهرة: رفع مساحى لأربع مناطق عشوائية بـ"رملة بولاق" محافظة القاهرة: رفع مساحى لأربع مناطق عشوائية بـ"رملة بولاق"

أكد اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، أن المحافظة انتهت من أعمال الرفع المساحى والتخطيطى لأربعة أماكن عشوائية بمنطقة رملة بولاق هى، سانتو، وكابش، وفايد، والكفراوى، التى تقع فيها أبراج النايل تورز، تمهيدًا لاستصدار قرار بنزع ملكية هذه المناطق للمنفعة العامة.

وأشار عبد التواب، فى تصريحاتٍ صحفية له، اليوم، الجمعة، إلى أنه سوف يتم إزالتها وبناء أبراج سكنية لقاطنيها بعد إعادة تخطيطها، موضّحًا أن المشروع يأتى فى إطار الخطة الشاملة للقضاء على العشوائيات داخل مناطق العاصمة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365