محافظة القاهرة: رفع مساحى لأربع مناطق عشوائية بـ"رملة بولاق"

أكد اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، أن المحافظة انتهت من أعمال الرفع المساحى والتخطيطى لأربعة أماكن عشوائية بمنطقة رملة بولاق هى، سانتو، وكابش، وفايد، والكفراوى، التى تقع فيها أبراج النايل تورز، تمهيدًا لاستصدار قرار بنزع ملكية هذه المناطق للمنفعة العامة.

وأشار عبد التواب، فى تصريحاتٍ صحفية له، اليوم، الجمعة، إلى أنه سوف يتم إزالتها وبناء أبراج سكنية لقاطنيها بعد إعادة تخطيطها، موضّحًا أن المشروع يأتى فى إطار الخطة الشاملة للقضاء على العشوائيات داخل مناطق العاصمة.