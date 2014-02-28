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مفتى الجمهورية ينضم إلى كتاب الرأى بـ"اليوم السابع"

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مفتى الجمهورية ينضم إلى كتاب الرأى بـ"اليوم السابع" مفتى الجمهورية ينضم إلى كتاب الرأى بـ"اليوم السابع"

ينضم فضيلة مفتى الديار المصرية الأستاذ الدكتور شوقى عبد الكريم علام، إلى كتاب "اليوم السابع"، ابتداءً من غد، السبت، من خلال كتابة مقال أسبوعى، ينشر فى الجريدة المطبوعة والموقع الإلكترونى، يتناول فيه استراتيجية التجديد فى الخطاب الدينى عبر عدد من المحاور تقدم علاجًا برؤية شاملة لتقديم خطاب ديني يخلو من التشدد والمغالاة ويدعو إلى التسامح انطلاقًا من قوله تعالى: "ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ"، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها".

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