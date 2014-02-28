هذه هي مفاجأة كارول سماحة لجمهورها

بعد نجاح إستعراض "السيدة" في موسمه الأول في لبنان، أعلنت الفنانة كارول سماحة عبر قنوات التواصل الإجتماعي الرسمية الخاصة بها منذ أيام عدة، عن توقيع عقد لحدث عالمي في أوروبا. وقد أعلنت كارول عبر موقعها الرسمي، أن العقد هو عبارة عن حفلين ضخمين سيقامان في أمستردام يومي 1 و 2 أيار\مايو 2014، تتعاون فيه مع السيمفونية الهولندية التي تضم أكثر من 80 عازف وستقدم فيه باقة من أجمل أغانيها بتوزيع أوركسترالي جديد للموزع العالمي بوب زمرمان، وهذا التعاون سيضيف لكارول سماحة المزيد من التألق والنجاح لكونه نادر الحدوث في العالم العربي وخاصةّ بأن كارول قد أختيرت نظراً لمستوى الفن ونوعية الأغاني التي قدمتها خلال مسيرتها الفنية.

وستتواجد كارول في هولندا في أوخر شهر أبريل 2014 لتتمرن بشكل مكثف مع الفرقة الموسيقية تحضيراً لهذا الحدث العالمي الذي سيقام على مدى يومين متتاليين.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"