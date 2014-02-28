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سلمى رشيد تزف خبر مشاركتها في موازين إلى جمهورها

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سلمى رشيد تزف خبر مشاركتها في موازين إلى جمهورها سلمى رشيد تزف خبر مشاركتها في موازين إلى جمهورها

أعلنت سلمى رشيد نجمة برنامج اكتشاف المواهب Arab Idolعبر صفحتها على "فيس بوك" خبر مشاركتها للمرة الأولى في مهرجان موازين في دورته 13.
وقد أكد موقع المهرجان الخبر بعد أن أصدر برنامج المهرجان لهذه السنة، حيث ستحيي سلمى رشيد حفلتها يوم الأحد في الأول من حزيران\يونيو، واستقبل جمهور النجمة الشابة الخبر بفرح عارم، وكان الأمر واضحا من خلال تعليقاتهم .
من جهة ثانية، لا تزال سلمى رشيد حائرة في اختيار أغنيتها الأولى، إذ أنها غيرت رأيها بخصوص أغنية "ياناس ياعالم"، التي كانت وعدت بإصدارها قريبا، لأنها تفضل أن تطل على جمهورها من خلال أغنية باللهجة البيضاء، لأن جمهورها من شتى دول العالم العربي، لذا تريد أن تضمن من خلال أغنيتها الأولى الوصول إلى الجميع، وإرضاء جميع الأذواق.

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