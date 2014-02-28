الإعدام لفضل شاكر بتهمة قتل جنود من الجيش اللبناني

أصدر قاضي التحقيق العسكري في لبنان، قراره الاتهامي في ملف حوادث عبرا، طلب فيه الإعدام للشيخ الفار أحمد الأسير، و56 آخرين شاركوا معه في القتال ضد الجيش اللبناني، في المعارك التي دارت في جنوب لبنان في أواخر حزيران\يونيو من العام الماضي، وقتل فيها أفراداً وضباطاً من الجيش اللبناني.

وقد شمل القرار الفنان فضل شاكر، الذي كان يشارك الأسير في المعركة، وما لبث أن فرّ معه بعد أن تنكرا بملابس نسائية، وقيل حينها إنهما توجها إلى سوريا،قبل أن يتبين من خلال شهود عيان، أنهما موجودان في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين الذي يحظر على القوى الأمنية اللبنانية دخوله.

وكان فضل قد ظهر في فيديو يظهر فيه وهو يتحدث عن قتله جنديين قائلاً "قتلنا منكن فطيستين"، وما لبث فضل أن نفى الأمر موضحاً أنه كان مجرد متلق للخبر ولم يشارك في عملية القتل.

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