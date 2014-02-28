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انقطاع مياه الشرب عن جميع القري السياحية بـ”السخنة”

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انقطاع مياه الشرب عن جميع القري السياحية بـ”السخنة” انقطاع مياه الشرب عن جميع القري السياحية بـ”السخنة”

شهدت جميع القري السياحية بمنطقة السخنة بالسويس انقطاع المياه بشكل كامل لليوم الثالث على التوالى بعد عطل فني بالخط الرئيسي للمياه أمام ميناء “الأدبية” .

من جانبهم قام مسئولو القري السياحية بالاعتماد على خزانات المياه الداخلية بالقري لمواجهة هذه الأزمة التى أول مرة تشهدها القري السياحية منذ شهور طويل .

وقال سعيد الليبيدي رئيس حي عتاقة التى تقع منطقة السخنة ضمن حدودها :”إن خط المياه هو خط رقم 800 وسبق وأن حدث فى كسر وتم تصليحه ثم أصيب الخط بعطل فني منذ يوم الأربعاء الماضي” .

وأوضح الليبيدى أنه تواصل مع رئيس الشركة القبضة للمياه بالسويس من أجل إصلاح العطل وأخطره أنه قبل مساء اليوم ستعود المياه للقري السياحية وإنهاء إصلاح العطل .

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