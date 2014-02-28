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مسيرات المطرية تلتقي مسيرة عين شمس أمام مسجد”القدسى”..والمتظاهرون يشعلون الإطارات

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مسيرات المطرية تلتقي مسيرة عين شمس أمام مسجد”القدسى”..والمتظاهرون يشعلون الإطارات مسيرات المطرية تلتقي مسيرة عين شمس أمام مسجد”القدسى”..والمتظاهرون يشعلون الإطارات

صورة أرشيفية

قابلت مسيرات المطرية القادمة من شارع “43″ بترعة الجبل، مسيرة عين شمس القادمة من مسجد “القدسى” ، حيث قام المتظاهرون بإشعال الكاوتش امام مسجد “القدسى”.

وكانت  مسيرة الإخوان القادمة من الزهراء، قابلت مسيرتين للإخوان عند شارع “43″ بترعة الجبل فى منطقة المطرية.

وكان العشرات، قد تجمعوا أمام مسجد”القدسى” بعين شمس، عقب تأدية صلاة الجمعة،مرددين هتافات مناهضة للجيش والشرطة، ومطالبة بالإفراج عن المحتجزين.

وتجمع العشرات من الإخوان، عقب تأدية صلاة الجمعة، بالمطرية، أمام مسجد مسجد النور المحمدى.

وردد المتظاهرون هتافات،”مش هنخاف مش هنطاطى احنا كرهنا الصوت الواطى”، و” مش هنعيش عبيد علشانكم هنحرركم هنحرركم”.

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