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خطباء الجمعة بالسويس يتحدثون عن حياة الرسول ويتجاهلون السياسة

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خطباء الجمعة بالسويس يتحدثون عن حياة الرسول ويتجاهلون السياسة خطباء الجمعة بالسويس يتحدثون عن حياة الرسول ويتجاهلون السياسة

شهدت خطب الجمعة اليوم تحدث ائمة المساجد عن حياة الرسول والإحسان ،مطالبين المواطنين بالابتعاد عن التعصب والاقتداء فقط بصحيح الدين والعمل .

وقال مسئولو الأوقاف بالسويس أن خطباء الجمعة بالمحافظة التزموا بتعليمات الوزارة وعدم الحديث نهائياً عن السياسة وأنهم تحدثوا عن الترويع والاقتتال وحرمة الدماء وحرمة الإفساد فى الأرض وحياة النبي والإحسان مستشهدين بآيات قرآنية .

وأوضجوا فى بيان إعلامي أن ما تشهده من قبل جماعات تدعي الإسلام لا يمثلون الدين بل يقيمون أفعال إرهابية تغضب الله وعقابهم فى الأخرة عسير، كما قال الله فى كتابه الكريم .

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