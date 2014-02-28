حسين الجسمى يغنى من ألحان كاظم الساهر‎

اتفق الفنانان حسين الجسمي وكاظم الساهر، على أول تعاون فني بينهما، من خلال أغنية يلحنها كاظم ويغنيها الجسمي”.

ومن المُنتظر أن يضيف الجسمي الأغنية إلى ألبومه المُقبل، الذي يُحضّر له حالياً، فيما يتكتّم كلّ من الفنانَين على اسم الشاعر الذي سيتولّى كتابة الأغنية.

ومن ناحية آخرى انتهى كاظم من تسجيل أغنية جديدة له تحمل عنوان “أجمل العالم” وهي من كلمات الشاعر تركي آل الشيخ وألحان صلاح الشرنوبي وتوزيع خالد عز.

وكان الساهر أطلق منذ أيام أغنية بعنوان “استفزيني”، ومن المنتظر أن تكون ضمن ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.