يانكو فيتش من جنوب روسيا: غادرت البلاد بعد إطلاق النار علي سيارتي

صرح يانكو فيتش ، الرئيس الاوكراني المعزول ، من روستوف بجنوب روسيا، أنه من الطبيعي أن نجري تحقيقات في أعمال العنف التي شهدتها أوكرانيا في الأيام الماضية .

وبجانبه دعا لتنفيذ الاتفاق الذي كان قد عقد في بوديبست ع المعارضة والتي وصفها بأنها أمل للتسوية السياسية ، وحول الضحايا اللذين سقطوا، اتهم السياسية السابقة التي عصفت بالبلاد وبسبب السياسة الغير مسئولة للغرب ، ولكن أوكرانيا دولة قوية وسننجح.

وبجانبه عرض ، الرئيس السابق ، اجراء استفتاء شمال بالبلاد ، وذلك بمراقبة مسئولين عن المجتمع الدولي في مؤتمر حضره الرئيس الروسي بوتين.

أعرب الرئيس الأزكراني السابق عن استيائه مما حدث بعد بتفاقية بودابسيت من فوضي ، وعنف.

وحول سؤال عدم توجيه كلمة مباشرة للشعب عقب مغادرة السلطة ، أكد ، أنه لم يهرب حيث انتقل من كييف و تعرض لإطلاق النيران من الرشاشات جري اطلاق النار علي سيارته من كل الاتجاهات ، ونفي أن يكون هرب حيث توجه لمقر حزب الأقاليم وقد وصل لهناك في وقت متأخر من الليل ، ومنذ الصباح في الثاني والعشرين من الشهر الجاري.

شدد يانكو فيتش ، عن الاستمرار في الكفاح من أجل أوكرانيا وسيبذل كافة الجهود من أجل إيقاف العنف