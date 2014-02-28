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يانكو فيتش من جنوب روسيا: غادرت البلاد بعد إطلاق النار علي سيارتي

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يانكو فيتش من جنوب روسيا: غادرت البلاد بعد إطلاق النار علي سيارتي يانكو فيتش من جنوب روسيا: غادرت البلاد بعد إطلاق النار علي سيارتي

الرئيس الأوكراني -فيكتور يانكوفيتش

صرح يانكو فيتش ، الرئيس الاوكراني المعزول ،  من روستوف بجنوب روسيا، أنه من الطبيعي أن نجري تحقيقات في أعمال العنف التي شهدتها أوكرانيا في الأيام الماضية .

وبجانبه دعا لتنفيذ الاتفاق الذي كان قد عقد في بوديبست ع المعارضة والتي وصفها بأنها أمل للتسوية السياسية ،   وحول الضحايا اللذين سقطوا، اتهم  السياسية السابقة التي عصفت بالبلاد وبسبب السياسة الغير مسئولة للغرب ، ولكن أوكرانيا دولة قوية وسننجح.

وبجانبه عرض ، الرئيس السابق ، اجراء استفتاء شمال بالبلاد ، وذلك  بمراقبة مسئولين عن المجتمع الدولي في مؤتمر حضره الرئيس الروسي بوتين.

أعرب الرئيس الأزكراني السابق عن استيائه مما حدث بعد بتفاقية بودابسيت  من فوضي ، وعنف.

وحول سؤال عدم توجيه كلمة مباشرة للشعب عقب مغادرة السلطة ، أكد ، أنه لم يهرب حيث انتقل من كييف و تعرض لإطلاق النيران من الرشاشات جري اطلاق النار علي سيارته من كل الاتجاهات ، ونفي أن يكون هرب حيث  توجه لمقر حزب الأقاليم وقد وصل لهناك في وقت متأخر من الليل ، ومنذ الصباح في الثاني والعشرين من الشهر الجاري.

شدد يانكو فيتش ، عن  الاستمرار  في الكفاح من أجل أوكرانيا وسيبذل كافة الجهود من أجل إيقاف العنف

 

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