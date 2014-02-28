مجهولون يذبحون سائق ببورسعيد

أصيب شخص بطعنة حادة بالرقبة وقطع بشريان بالرقبة بشارع الثلاثينى بحى المناخ ببورسعيد.

تلقى اللواء محمد الشرقاوى، مدير أمن بورسعيد بلاغاً من مديرية الشؤون الصحية ببلاغ يفيد إصابة أحمد عبد الهادى صبح 33 سنة بطعنة حادة بالرقبة وقطع بشريان بمنطقة الرقبة .

فوجى المارة بشارع الثلاثينى بحى المناخ ببورسعيد باقتراب شخصين مجهولين يستقلون دراجة بخارية يقترب من سيارة أجرة ويطعنون سائق السيارة بسلاح أبيض، وتم نقلة لمستشفى الجامعة بالمنصورة وقد تم تشكيل فريق بحث برئاسة لكشف ملابسات الحادث.

وتم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة المناخ وقد أمرت النيابة العامة بسرعة القبض على الجناة مرتكب الجريمة.