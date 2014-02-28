كورتوا: تشيلسي أو أتليتكو؟ سألعب للمكان الأفضل

مدريد، (إفي): صرح حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا، بأنه لم يتخذ قراره حتى الآن حول البقاء مع أتلتيكو مدريد الإسباني الذي يلعب في صفوفه على سبيل الإعارة، أو تجديد تعاقده مع ناديه تشيلسي الإنجليزي.

وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة (أس) ونشرتها على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، قال كورتوا إن وكيل أعماله يتولى مسئولية التعامل مع مسألة التجديد مع تشيلسي

.

وأضاف أن أتلتيكو يرغب في استمراره بين صفوفه كما أن تشيلسي يطالب بعودته "يجب أن أرى المكان الذي أشعر أنه الأفضل، الأمور لم تتضح لي حتى الآن لذا لم أتخذ قراري بهذا الشأن".

وعند سؤاله عن اهتمام ريال مدريد بالحصول على خدماته رد بأنه لم يسمع شيئا عن هذا الأمر، "فأنا أركز مع أتلتيكو مدريد كما أنني أنتمي إلى تشيلسي. إذا أراد أحد في أوروبا التعاقد معي عليه التحدث مع تشيلسي والنادي الإنجليزي سيقرر ما يرغب في فعله".

وفيما يتعلق بمباراة الدربي التي سيخوضها أتلتيكو بعد غد الأحد أمام الريال، أشار كورتوا إلى أن هذا اللقاء سيكون بمثابة نهائي نظرا لأن الملكي يتقدم على فريقه بثلاث نقاط كما أن "الروخيبلانكوس" يسعون لاستعادة صدارة الليجا مجددا.

ويرى الحارس البلجيكي أن مباراة الدربي ستكون صعبة نظرا لأن مستوى الريال حاليا يعد رائعا، مبينا أنه ينتظر أن يكون اللقاء جيدا "ونحقق الفوز فيه".

وعند سؤاله عن الفارق بين الريال في الدربي السابق ومستواه الحالي رد بأن الفريق الملكي لم يتأقلم بسهولة على أفكار مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي وهو أمر معتاد مع أي مدرب جديد، مبينا أن "الميرينجي" متميز بخط دفاعه الذي يحول دون تلقي مرماه الكثير من الأهداف.

ولا يعتقد كورتوا أن هزيمة أتلتيكو أمام الريال في بطولة كأس ملك إسبانيا قد هزت ثقة لاعبي فريقه لأنهم لا يفكرون فيما مضى بل يركزون على ما هو آت، كما أن لقاءات الليجا تختلف عن الكأس.

كما أكد الحارس على أن أتلتيكو مدريد يختلف كثيرا عن شالكه الألماني الذي تعرض أول أمس الأربعاء لهزيمة ساحقة من الملكي 6-1 في ذهاب دور الـ16 ببطولة دوري الأبطال الأوروبي، ولكنه أقر في الوقت نفسه بأن المباراة ستكون معقدة بسبب مستوى "الميرينجي" الحالي.

يشار إلى أن ريال مدريد يتصدر حاليا ترتيب الليجا برصيد 63 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة وأتلتيكو صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب.