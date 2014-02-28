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مودريتش الجديد يعلن إنضمامه لبرشلونة

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مودريتش الجديد يعلن إنضمامه لبرشلونة مودريتش الجديد يعلن إنضمامه لبرشلونة

أكد الكرواتي ألين خليلوفيتش لاعب وسط دينامو زغرب أنه سينضم لفريق برشلونة الإسباني بداية من مطلع الموسم المقبل منهيا الصراع الذي دار عليه طوال الفترة الماضية.

وكان خليلوفيتش صاحب الـ17 عاما والملقب بمودريتش الجديد قد ارتبط بالانتقال لأندية أرسنال ومانشستر سيتي وتوتنام إلا أنه فضل الانتقال لبرشلونة.

ووضع خليلوفيتش صورة على إنستاجرام وقال "شكرا دينامو زغرب على كل شيء، ناديي الأول والحب الأكبر.. الآن هو وقت الانتقال لبرشلونة".

ولم يعلن برشلونة عن إتمام الصفقة إلا أن رئيس دينامو زغرب قد أكد الأسبوع الماضي أن النادي الكتالوني قد اقترب من إتمام الصفقة وضم اللاعب.

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