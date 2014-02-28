يوفنتوس يعلق أملا كبيرا على ناشئيه

/ أ ش أ / أكد جويسيبي ماروتا المدير الرياضى ليوفنتوس الايطالي أن النادي يتابع دائما عن قرب اللاعبين الشباب الذين يلعبون ضمن فرق الناشئين به حيث انه يعلق عليهم امالا كبيرة ويدرك ان مستقبله يعتمد بصورة اساسية عليهم.

ومما يذكر ان البيانكونيرى يضم حاليا عددا كبيرا من النجوم الشباب الذين يمتلكهم اليوفى بشكل مشترك مع اندية اخرى او يلعبون له حاليا على سبيل الاعارة .

وقال ماروتا فى تصريحات صحفية ادلى بها " اننا نراقب اداء هؤلاء الناشئين عن كثب كى نرى من الذى يصلح منهم لأن يتم تصعيده للفريق الاول " .

ثم اضاف قائلا " ان ارتداء قميص اليوفى يمثل مسئولية كبيرة بالنسبة لاى لاعب ولذا فإننا سنتعامل مع هؤلاء اللاعبين الشباب بقدر كبير من الصبر والتمهل كى نحصل منهم مستقبلا على افضل ما لديهم من مواهب وامكانيات " .