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البرلمان الأوروبى يقرر إلغاء تأشيرة شينجن لمواطني الإمارات

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البرلمان الأوروبى يقرر إلغاء تأشيرة شينجن لمواطني الإمارات البرلمان الأوروبى يقرر إلغاء تأشيرة شينجن لمواطني الإمارات

صوت البرلمان الأوروبي خلال جلسته في ستراسبورغ لصالح إلغاء تأشيرة شينجن لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة على أن يتم الإعلان رسمياً عن القرار بمجرد الانتهاء من الإجراءات التطبيقية يستطيع بعدها حاملو الجنسية الإماراتية السفر لدول منطقة الشينجن دون تأشيرات دخول.

وأوضحت وزارة الخارجية أن هذا التصويت ينهي المراحل التشريعية المتعلقة بإلغاء التأشيرة وستبدأ الوزارة الآن بوضع آلية وإجراءات تنفيذ القرار.

من جانبه أعرب سفير دولة الامارات في بلجيكا والاتحاد الأوروبي سليمان المزروعي عن تفاؤله بالمباحثات الفنية بين المفوضية الأوروبية والسلطات المعنية في دولة الإمارات من لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية إلغاء التأشيرة بين الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات.

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