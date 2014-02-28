ضبط تشكيل عصابى تخصص في سرقة المواطنين بقنا

تمكنت وحدة مباحث المرور بقنا من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى نشل المواطنين أثناء أستقلالهم سيارات السرفيس بمدينة قنا .

كانت معلومات قد وردت لإدارة مرور قنا بقيام مسجلين خطر بنشل المواطنين أثناء أستقلالهم السيارات السرفيس بمدينة قنا فتم عمل عدة أكمنة وتمكنت قوة من المروربضبط كلا من ( محمد . ع . أ ) و(أحمد . ع . ج ) مسجلين خطر نشل وسبق أتهامهما فى 10 قضايا نشل حيث كونا تشكيلا عصابيا فيما بينهما وذلك أثناء أستقلالهم أحدى السيارات السرفيس ومحاولة سرقة أحد المواطنين .

وبتفتيشهم عثر بحوزتهما على فيزا كارت خاصة بأحد المواطنين و2 تليفون محمول و 100 دولار و100 ريال سعودى متحصلات نشل المواطنين ، فتم ضبطهما فتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .