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ضبط تشكيل عصابى تخصص في سرقة المواطنين بقنا

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ضبط تشكيل عصابى تخصص في سرقة المواطنين بقنا ضبط تشكيل عصابى تخصص في سرقة المواطنين بقنا

صورة ارشيفية

تمكنت وحدة مباحث المرور بقنا من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى نشل المواطنين أثناء أستقلالهم سيارات السرفيس بمدينة قنا .

كانت معلومات قد وردت لإدارة مرور قنا بقيام مسجلين خطر بنشل المواطنين أثناء أستقلالهم السيارات السرفيس بمدينة قنا فتم عمل عدة أكمنة وتمكنت قوة من المروربضبط كلا من ( محمد . ع . أ ) و(أحمد . ع . ج ) مسجلين خطر نشل وسبق أتهامهما فى 10 قضايا نشل حيث كونا تشكيلا عصابيا فيما بينهما وذلك أثناء أستقلالهم أحدى السيارات السرفيس ومحاولة سرقة أحد المواطنين .

وبتفتيشهم عثر بحوزتهما على فيزا كارت خاصة بأحد المواطنين  و2 تليفون محمول و 100 دولار و100 ريال سعودى متحصلات نشل المواطنين ، فتم ضبطهما فتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

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