نائب رئيس “التأمين الصحى” : مصر أعلى الدول المصابة بأمراض الكبد

أعلن الدكتور محسن جورج نائب رئيس هيئة التأمين الصحى ومدير إدارة التدريب عن أن مصر من أعلى الدول المصابة بأمراض الكبد وأن بها 10 مليون مريض قابلين للزيادة كل عام وأن هيئة التأمين الصحي ،قد عالجت 400 ألف حالة خلال السنوات الأربعة الماضية، وأن هناك 14 ألف حالة يتم معالجتها حالياً بعلاج “الانترفيرون ” سواء المحلى آو المستورد بخلاف الجراحات التي أجريت للمرضى سواء جراحات استئصال الأورام الخبيثة أو من خلال زراعة الكبد في المستشفيات المصرية والدول الأجنبية المشهورة بزراعة الكبد وأن هيئة التأمين تدعم زراعة الكبد لكل مريض بنحو 75 ألف جنية وهناك جهات مانحة

وأخرى متبرعة للمساهمة في زراعة الكبد أما المريض القادر على إجراء الزراعة فهو يتحملها و تساهم معه الهيئة بـ 75 ألف جنيه.

وجاء ذلك في الجلسة الختامية لمؤتمر الكبد الأول لفرع التأمين الصحي بالفيوم والذى أقيم الخميس والجمعه بعنوان ” نحو أكباد

أفضل للمصريين ” تحت رعاية الدكتور حازم عطية محافظ الفيوم والدكتور على حجازى رئيس هيئة التأمين الصحي ، وحضره

الدكتور محسن جورج نائب رئيس الهيئة ومدير إدارة التدريب والدكتور حسام السقا مدير فرع هيئة التأمين بالفيوم ورئيس

المؤتمر والدكتور محمد الأبجيجي مقرر المؤتمر ولفيف من أساتذة وأطباء الكبد والأمراض المتوطنة بالمستشفيات الجامعية التعليمية ومعاهد الكبد بمصر .

وأضاف نائب رئيس هيئة التأمين الصحى أن الهيئة لديها الوسائل التشخيصية لمرض الكبد للتخفيف عن كاهل المريض لأنها

مكلفه جدا ومنها أشعة الرنين والمقطعية ودلالات الدم وفيروس ” C ” وأنة تم مؤخرا افتتاح مركز جديد بعيادة المقطم بالقاهرة

لعلاج الأورام وبه أساتذة على أعلى مستوى من المهارة والمهنية في جراحات الاورام والكبد والاشعات والتحاليل لاختيار

الوسيلة الأفضل لعلاج مرضى الكبد من خلال الجراحات أو الحقن أو التردد الحراري وتم توفير الميكروويف لمرض التأمين

الصحي .

وأشار “جورج” إلى أن الهيئة لديها 25 لجنة أمراض كبد في محافظات الجمهورية بها 30 مركزًا لحقن “الانترفيرون” ، وأنه سيتم افتتاح مركز بفرع الفيوم للتأمين الصحي للحقن “بالانترفيرون ” سواء المحلي أو المستورد وعلى المريض الاختيار بالعلاج الذي يناسبه.

وخلال المؤتمر أعلن الدكتور حسن حمدي أستاذ الكبد والأمراض المتوطنه بكلية الطب بجامعة عين شمس أن الجهاز الذي تم اختراعه مؤخراً بالقوات المسلحة المصرية والذي أثار ضجة إعلامية وطبية واسعة لايزال يكتنفه الغموض من قبل الجهة التى اخترعته .

وأضاف حمدى أن الجهة المخترعة لم تفصح عن المراحل العلمية الأربعة المعروفة في البحث العلمي لمدى اعتماد الجهاز من عدمه واعتبر مخترع الجهاز أنه سر من الأسرار العسكرية الحربية لا يجوز الإفصاح أو الإعلان عنة ،فيما اعتبرته الأوساط الطبية مخالف للمتعارف عليه في البحث العلمي لإثبات فاعلية الدواء من عدمه .

وأشار أستاذ الكبد بجامعة عين شمس إلى أن فاعلية الدواء ليس هو السبب الذى نبحث عنه فقط، إنما هناك عوامل أخرى كثيرة تدعونا للبحث جيداً حول أى دواء يكتشف حديثا خاصة وان الدواء الحديث يكون له آثار جانبية وقد يتعرض المريض لها على المدى البعيد .

كما أن المرحلة الأخيرة من المراحل الأربعة لإثبات تعميم العلاج يسبقها مراحل أخرى وهى مرحلة اختبار العلاج الجديد على مدى واسع في الأسواق لان هناك أدوية ظهرت فى الأسواق لسنوات عديدة وتم وقفها مثل بعض أدوية البرد والجهاز الهضمي وتم سحبها من الأسواق بعد انتشارها لسنوات عديدة .

وطالب حمدي وزارة الصحة والقوات المسلحة الجهة المخترعة للجهاز ضرورة الإفصاح عن التفاصيل الدقيقة حول المراحل العلمية والبحثية الأربعة والمراحل التي مر بها هذا الاكتشاف ومدى توافقها مع القواعد العلمية التي مرت بالاكتشاف.

وأكد الدكتور محمد عبد الوهاب الابجيجي استشاري الكبد بالمستشفيات والمعاهد التعليمية ومدير مركز علاج فيروس ” سي ” بفرع التأمين الصحي بالفيوم ، وأمين عام المؤتمر آن أي اختراع لأي دواء حديث لابد وان يكون خاضعا لجهة علمية بحثية وان تجرى المرحلة الاولى من المراحل الأربعة فى تجربة العلاج على الحيوانات .

والثانية تتم على عدد محدود من المتطوعين وأن يكونوا موقعين كتابياً على أن هذا العلاج أو الجهاز خاضع للبحث عليهم .

والثالثة آن تتم التجربة على عدد أكبر وهذا يتم من خلال الجامعات والمراكز البحثية ، والمرحلة الرابعة هي مرحلة ما بعد التداول في الأسواق وتعميمه ثم إجراء أبحاث أخرى علية لضمان الوصول إلى مرحلة سلامة العلاج من اى مضاعفات ،قد تحدث للمرضى الذين يعالجون بهذا الدواء .

وأوضح “الابجيجي ” أنه خلال السنوات القلية القادمة سيتم إدخال العلاج الجديد للقضاء على مرض فيروس ” C ” والذي تنتجه الولايات المتحدة الأمريكية فهو أفضل العلاجات الموجودة حالياً ولكن ثمنه باهظ جدا وأن هناك بارقه أمل لمرض الكبد بعد ان قامت شركات مصرية كبرى في صناعة الدواء بعرض تصنيعه في مصر حتى يكون في مقدرة المريض ودخوله مستشفيات التأمين الصحي خاصة وأن “الكورس” العلاجي يكون على مدار 3 أشهر وتصل نسبة الشفاء بة إلى 90 % .

وكان المؤتمر، قد ناقش في جلسته الأولى حماية الطاقم الطبي من نقل العدوى من المريض ، و في الجلسة الثانية أورام الكبد وكيفية اكتشافها مبكرا وطرق علاجها الجراحية وغير الجراحية عن طريق الحقن الموضعي والأشعة التداخليه ، و الجلسة الثالثة كيفية التعامل أثناء إجراء الجراحة لمرض الكبد ، وخبرة المصريين في جراحات زراعة الكبد خلال السنوات الماضية والمضاعفات المحتملة لكل من المريض والمتبرع .

وصرح الدكتور حسام السقا رئيس المؤتمر ومدير المنطقة الطبية الثالثة ومدير مستشفى التأمين بالفيوم ، أن المؤتمر شارك فيه نخبة من أساتذة الكبد بكليات الطب بالجامعات المصرية ومعهد الكبد القومي بالمنوفية ، وتناول المؤتمر عدد من المحاور الهامة حول الجديد في علاج الفيروسات الكبدية خاصة فيروس ” C ، B “.