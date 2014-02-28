وصول مسيرات للإخوان إلى مترو “عين شمس” متجهين لمحطة “عزبة النخل”

وصلت مسيرات الإخوان، القادمة من شارع ترعة الجبل فى المطرية إلى محطة مترو عين شمس، ومتجهيم إلى محطة عزبة النخل.

وكانت مسيرة الإخوان القادمة من الزهراء، قابلت مسيرتين للإخوان عند شارع “43″ بترعة الجبل فى منطقة المطرية.

وكانت مسيرة للإخوان، اتجهت من أمام مسجد”النور المحمدى” بالمطرية، إلى شارع” التورولى” أمام سنترال المطرية، وقابلت مسيرة أخرى لإخوان قادمة من “شبرا مصر” .

يذكر ان، العشرات من الإخوان تجمعوا عقب تأدية صلاة الجمعة، بالمطرية، أمام مسجد مسجد “النور المحمدى”.

وردد المتظاهرون هتافات،”مش هنخاف مش هنطاطى احنا كرهنا الصوت الواطى”، و” مش هنعيش عبيد علشانكم هنحرركم هنحرركم”.