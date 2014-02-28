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الأخبار اللبنانية: جهات سيادية تحقق مع وزراء فى حكومة الببلاوى

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الأخبار اللبنانية: جهات سيادية تحقق مع وزراء فى حكومة الببلاوى الأخبار اللبنانية: جهات سيادية تحقق مع وزراء فى حكومة الببلاوى

قالت جريدة الأخبار اللبنانية، إن مصادر مطلعة، كشفت أن بعض الجهات السيادية ستبدأ تحقيقات موسعة مع عدد من الوزراء فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى المستقيلة.

وأضافت صحيفة الأخبار اللبنانية فى عددها الصادر، اليوم الجمعة، أن "استقالة بأكملها سببها عدم وضع الوزراء فى حرج، خصوصًا أن الشارع المصرى محتقن ولا تسعى الجهات السيادية إلى زيادة هذه الحالة، وبعد أن وصلت إلى أيديهم أدلة تفيد بتورط وزراء "الطابور الخامس فى الحكومة المصرية المقالة، الذين عيّنهم مستشار الرئيس المستقيل الدكتور محمد البرادعى" فى إيصال نصوص لمحاضر الجلسات التى عقدت فى المجلس".

ورفضت المصادر، الكشف عن ماهية الأماكن التى أرسلت إليها هذه التقارير المسربة بواسطة وزراء "الطابور الخامس".

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