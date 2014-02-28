وزير الدفاع الياباني: طوكيو لن تتأثر بصواريخ بيونج يانج

أكد وزير الدفاع الياباني أوتسونوري أونوديرا الجمعة أن إطلاق كوريا الشمالية الخميس لـ4 صواريخ باليستية قصيرة المدى من طراز «سكود» لن يكون له تأثير مباشر على أمن اليابان، مضيفا أن بلاده ستضمن استمرار التعاون مع الولايات المتحدة في عمليات المراقبة والتحذير.

وقال «أونوديرا» في تصريحات صحفية نقلتها، الجمعة، هيئة الإذاعة اليابانية: «لا نعرف تحديدا الهدف من وراء تلك العملية المثيرة للشكوك، غير أننا نرجح أن يكون الدافع لها هو المناورات العسكرية المشتركة بين سول وواشنطن، فبيونج بيانج تتخذ جميع أنواع الإجراءات في مثل تلك الحالات».

وألمح الوزير إلى أن بلاده تتعاون عن كثب مع الولايات المتحدة في جمع المعلومات والمجالات الأخرى، معربا عن أمله في أن يقوم الجانبان بتحليل الموقف الحالي عن قرب والعمل سويا عليه.

وكانت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية قد أعلنت أن بيونج يانج قد أطلقت 4 صواريخ يعتقد أنها باليستية قصيرة المدى من مدينة «وونسان» الساحلية الشرقية تجاه بحر اليابان الخميس.