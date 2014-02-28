بالفيديو.. «هندفع فكة» حملة جديدة لـ«ثورة الإنترنت» ضد غلاء أسعار الخدمة

«#هندفع_فكة».. هاشتاج جديد دشنته صفحة «ثورة الإنترنت» على «فيس بوك»، في إطار استكمالها لفاعلياتها الاحتجاجية ضد شركات الإنترنت بسبب سوء وغلاء أسعار الخدمة في مصر مقارنة بالدول الأخرى.

ونشرت صفحة «ثورة الإنترنت» فيديو، الجمعة، يظهر خلاله أحد ممثلي خدمة العملاء لشركة إنترنت بمنطقة الهرم، وأمامه أحد المشتركين يدفع له الفاتورة المستحقة عليه بـ«عملات معدنية».

ودار حوار بين المشترك وممثل شركة الإنترنت، حيث طالبه الأول أن «يعد (العملات المعدنية) بصوت عال»، ورد عليه الثاني: «لأ مالكش دعوة»، وبعدها ابتسم ثم قال: «هيبقوا ناقصين 10 جنيه»، وهو ينظر إلى عملات معدنية من فئة جنيه و50 قرشًا.

وتوالت التعليقات على صفحة «ثورة الإنترنت»، التي وصل عدد متابعيها إلى أكثر من أكثر من 392 ألف، حتى كتابة تلك السطور، فعلق أحدهم بقوله: «أنا رايح أدفع يوم السبت، وبجهز لهم 660 أربع مخرومة.. وعاملهم سلسلة»، بينما أشار آخر إلى أن سيدفع فاتروته من فئة 25 قرشًا «الصغيرة اللي مش مخرومة».

واقترح «أحمد مجدي» أن «الناس اللي فواتيرها بتوصل لـ1000 جنيه وأكتر يدوهوم كيس الفلوس ناقص 2 جنيه»، مضيفًا: «ولما يقولك ناقص، قوله لا معلش عده تاني عشان أتاكد، واعملهم أكوام كل كوم بعشرة جنيه، يمكن أنت بتتلخبط في العد».

كان عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي دشنوا صفحة بعنوان «ثورة الإنترنت»، وهاشتاج «#ثورة_الإنترنت».

وفي أول بيان تحت عنوان «علشان المصري ميضحكش عليه» على صفحة الرسمية للحملة، قال القائمون عليها إن «شركات الإنترنت تستخف بعقول المستخدمين، وبيضحكوا عليه بأسعار وسرعات انتهت من زمان».

وأضاف البيان: «الإنترنت في مصر بطيء وخدمة العملاء سيئة، والبنية التحتية في سنترالات الجمهورية سيئة، والشركات بتعمل عروض وهمية يبقى إحنا بيضحك علينا وش».

في الوقت نفسه، أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، أنها بصدد تغيير البنية التحتية بالكامل لتطويرها من الكابلات النحاسية لكابلات الفايبر بالكامل.

وأضافت الشركة في بيان لها على «فيس بوك»، 18 فبراير الماضي، أن ذلك الإجراء لـ«تفعيل أعلى سرعة إنترنت لكل عملائها».