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“كلوديا شيفر” ترفض دعوة أمير عربي للعشاء مقابل مليون جنيه استرليني

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“كلوديا شيفر” ترفض دعوة أمير عربي للعشاء مقابل مليون جنيه استرليني “كلوديا شيفر” ترفض دعوة أمير عربي للعشاء مقابل مليون جنيه استرليني

كشفت عارضة الأزياء الألمانية الشهيرة، كلوديا شيفر، أنها تلقت عرضاً من أمير عربي لتناول العشاء معه مقابل مليون جنيه استرليني، أي ما يعادل نحو 1.6 مليون دولار.

وقالت صحيفة (ديلي اكسبريس)، اليوم الجمعة، إن شيفر كشفت في برنامج حواري ستبثه القناة التلفزيونية البريطانية (آي تي في) غداً، أنها تلقت عرضاً من أمير عربي لتناول العشاء معه مقابل مليون جنيه استرليني.

وفي معرض ردّها على سؤال عن العروض الغريبة التي تلقتها خلال بروزها كواحدة من أجمل عارضات الأزياء في العالم، نسبت الصحيفة إلى شيفر قولها إنها “تلقت الكثير من العروض الغريبة، ولكن أغربها كان من أمير عربي سأل عن إمكانية استئجارها لعشاء مقابل مليون جنيه استرليني، لكنها رفضت، وقبلت عارضة أزياء أخرى عرضه”.

ورفضت النجمة الألمانية، البالغة من العمر 43 عاماً، تسمية الأمير العربي.

وكشفت شيفر أيضاً أنها “كانت خاسرة في المدرسة، حيث لقبها الجميع بالبطة بسبب مشيتها المضحكة لطول قامتها، ولم يكن لديها أي أصدقاء”.

واعترفت عارضة الأزياء الألمانية الشهير بأنها “إنسانة خجولة عندما يكون هناك الكثير من الناس، وتشعر على ما يرام أمام عدد قليل منهم، لكن عرض الأزياء ساعدها على التأقلم مع هذا الشعور بمجرد أن تضع ماكياجها وتؤدي دورها”.

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