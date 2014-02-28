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أنصار الإخوان ينهون فاعلياتهم أمام”السراج مول” فى مدينة نصر

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أنصار الإخوان ينهون فاعلياتهم أمام”السراج مول” فى مدينة نصر أنصار الإخوان ينهون فاعلياتهم أمام”السراج مول” فى مدينة نصر

ارشيفية

أنهى أنصار جماعة الإخوان المسلمين مسيرتهم فى مدينة نصر، أمام “السراج مول”، بعد خروجهم بمسيرة من أمام مسجد السلام عقب تأدية صلاة الجمعة.

وكان المئات من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، خرجوا من أمام مسجد السلام بمدينة نصر، عقب تأدية صلاة الجمعة، متجهين لشارع مكرم عبيد ، مردين هتافات مناهضة للجيش والشرطة، وهتافات مطالبة بالإفراج عن المحبوسين.

وكان هناك تواجد ملحوظ للسيدات من أنصار الإخوان، رافعين شعارات”رابعة العدوية”.

ويذكر ان، هناك تواجد أمنى مكثف من قبل وزارة الداخلية على بعد 100 م من مسجد السلام ، تحسبًا لأى أعمال عنف.

 

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