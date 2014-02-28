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مسيرة الإخوان بالمطرية تتجه لـ”عين شمس” لتلتقي أخرى ناحية ميدان “المسلة”

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مسيرة الإخوان بالمطرية تتجه لـ”عين شمس” لتلتقي أخرى ناحية ميدان “المسلة” مسيرة الإخوان بالمطرية تتجه لـ”عين شمس” لتلتقي أخرى ناحية ميدان “المسلة”

ارشيفية

اتجهت مسيرة  الإخوان ، من أمام مسجد “النور المحمدى” بالمطرية، متجة إلى عين شمس، لمقابلة المسيرة التى خرجت من أمام مسجد “القدسى” بعين شمس متجهين إلى ميدان “المسلة”.

وكان العشرات من أنصار جماعة الإخوان تجمعوا أمام مسجد”القدسى” بعين شمس، عقب تأدية صلاة الجمعة،مرددين هتافات مناهضة للجيش والشرطة، ومطالبة بالإفراج عن المحتجزين.

وتجمع أيضًا العشرات من أنصار جماعة الإخوان ، عقب تأدية صلاة الجمعة، بالمطرية، أمام مسجد مسجد النور المحمدى.
> وردد المتظاهرون هتافات،”مش هنخاف مش هنطاطى احنا كرهنا الصوت الواطى”، و” مش هنعيش عبيد علشانكم هنحرركم هنحرركم”.

 

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