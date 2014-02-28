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بالصور.. “طفل” يقود مظاهرات أنصار السيسي بالقائد إبراهيم

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بالصور.. “طفل” يقود مظاهرات أنصار السيسي بالقائد إبراهيم بالصور.. “طفل” يقود مظاهرات أنصار السيسي بالقائد إبراهيم

. “طفل” يقود مظاهرات أنصار السيسى بالقائد إبراهيم

تظاهر المئات من أنصار المشير عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع، بميدان القائد إبراهيم بمنطقة محطة الرمل وسط الإسكندرية، عقب صلاة الجمعة اليوم، للمطالبة بترشحه لرئاسة الجمهورية.

ورفع المتظاهرون أعلام وصوراً ولافتات للمشير السيسى ،فيما قام بعضهم برفع “المصحف الشريف”، و”الصليب”، وصوراً آخرى للسخرية من الرئيس السابق محمد مرسى.

وردد المتظاهرون خلال التظاهرة التى قادها “طفل”هتافات مؤيدة لترشيح السيسى لرئاسة الجمهورية، من بينها ” أنزل ياسيسى أنت رئيسى”، و”يا أبو دبورة ونسر وكاب إحنا معاك ضد الإرهاب”.

يذكر أن خطبة الجمعة بمسجد القائد إبراهيم ألقاها الشيخ عبد الرحمن نصار، إمام وخطيب المسجد، وتناول فيها الحديث عن أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم دون الحديث فى الشأن السياسى.

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