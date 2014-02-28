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"مستقبل وطن" تواجه أنفلونزا الخنازير بسلسلة ندوات توعية بالجيزة

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"مستقبل وطن" تواجه أنفلونزا الخنازير بسلسلة ندوات توعية بالجيزة "مستقبل وطن" تواجه أنفلونزا الخنازير بسلسلة ندوات توعية بالجيزة

قام فريق حملة مستقبل وطن بالجيزة أمس الخميس، بتنظيم أولى ندوات التوعية بمخاطر أنفلونزا الخنازير والطيور، وذلك بمركز شباب المساندة بالعياط.

وقال محمد أبو العلا منسق الحملة لـ"اليوم السابع" إن الندوة أقيمت بالتنسيق بين شباب الحملة ومديرية الشباب والرياضة ومديرية الصحة بمحافظة الجيزة، التى قامت بتوفير فريق طبى خاص بالتوعية لشرح مخاطر هذا المرض، وكيفية التعامل معه منذ اللحظات الأولى لظهور الأعراض والاشتباه بحدوث إصابة، وتم التعريف بأهم طرق الوقاية البسيطة التى يمكن القيام بها لمنع حدوث المرض.

وأضاف أبو العلا، أن الندوة شهدت تفاعلا كبيرا من جانب أهالى العياط الذين طالبوا بضرورة تشديد رقابة الدولة على مزارع الدواجن لمنع انتقال العدوى إلى المواطنين حال وقوعها بتلك المزارع وكذلك أهمية توفير الإمكانات بالوحدات الصحية لمواجهة هذه المخاطر.

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