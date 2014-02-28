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عميد "هندسة القاهرة" الأسبق: "محلب" عرض على حقيبة "التعليم العالى"

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عميد "هندسة القاهرة" الأسبق: "محلب" عرض على حقيبة "التعليم العالى" عميد "هندسة القاهرة" الأسبق: "محلب" عرض على حقيبة "التعليم العالى"

أكد الدكتور وائل الدجوى، عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة الأسبق، أنه قابل المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الجديدة، الذى عرض عليه تولى حقيبة التعليم العالى والبحث العلمى، بعد ردود الأفعال المعارضة لتولى الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية للمنصب.

وأضاف الدجوى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم عرض الوزارة عليه فى إطار الترشيحات المحتملة لتولى المنصب، مؤكدا أنه لن يتخاذل عن رفض الواجب الوطنى إذا ما أسند إليه المنصب، وأن هناك العديد من الصعوبات التى تواجه الوزير المقبل.

يأتى ذلك بعد اجتياح حالة من الغضب الشديد بين صفوف رؤساء الجامعات الحكومية أعضاء المجلس الأعلى للجامعات، ومناشدتهم لرئيس الوزراء بالعدول عن ترشيح أشرف منصور حفاظًا على لم الشمل للمجتمع الجامعى، وهو ما استجاب إليه محلب وقام بإعادة النظر فى الترشيح.

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مصر 365

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