أسهل طريقة لكنافة منزلية دايت

المقادير:

-1 كوب قطر

-1 كوب سكّر

-نصف كوب ماء

-2 ملعقة صغيرة عصير حامض

-2 ملعقة طعام ماء زهر

-500 غرام جبنة عكاوي

-1 ملعقة طعام زيت نباتي

-2 كوب فرك كنافة

-1 كوب قطر

طريقة التحضير:

1- لتحضير القطر، يوضع السكّر مع الماء في وعاء على نار متوسّطة. يُحرّك المزيج باستمرار حتّى بدء الغليان. يُزاد عصير الحامض وماء الزهر تدريجيّاً ويُحرّك جيّداً. يوضع جانباً ليبرد.

2- تُبرش الجبنة برشاً خشناً وتوضع في مصفاة. توضع المصفاة في وعاء كبير وتُترك الجبنة تحت الماء الجارية لمدّة20-15 دقيقة حتّى يخلو طعمها من الملح. تُعصر جيّداً.

3- تمسح صينيّة (عمق 3 سنتم. وقطر 25 - 30 سنتم.) بالزيت. يُفرك فرك الكنافة بين الأصابع حتّى ينعم، ثمّ يمدّ بالتساوي في الصينيّة ويُكبس جيّداً بكفّ اليد. توضع الصينيّة في الفرن المحمّى مسبقاً بدرجة 250) ْ م.) لمدّة 10 دقائق أو حتّى تحمرّ الجوانب. تُرشّّ الجبنة بالتساوي فوق الفرك وتوضع الصينيّة مجدّداً في الفرن لمدّة 5 دقائق أو حتّى تذوب الجبنة. تُترك جانباً حتّى تبرد قليلاً.

4- يوضع وجه طبق التقديم على الصينيّة.

5- تُقلب الصينيّة على الطبق بهدوء حتّى تبقى مُتماسكة ويُصبح الفرك على الوجه.

6-يُسكب القطر فوق الكنافة بالتساوي.

7- تُقطّع الصينيّة إلى 12 قطعة متساوية. تُقدّم ساخنةً.

نصائح :

1-من الأفضل أن تكون الصينيّة غير عميقة حتّى تسهّل عمليّة تقليب الكنافة في طبق التقديم.

2-إذا لم يتم تقديم الكنافة فوراً وهي ساخنة، من الأفضل تقليبها في صينيّة، سكب القليل من القطر على الفرك وتسخينها في الميكرويف لمدّة 5 دقائق أو حتّى تذوب الجبنة.

القيمة الغذائيّة للقطعة الواحدة:

الطاقة : وحدة حراريّة 320

الكولستيرول: 40ملغ

المواد الدهنيّة :13 غ

النشويّات: 38 غ

البروتينات: 13 غ

الألياف الغذائيّة: 1 غ

معتدل الوحدات الحرارية.

يحتوي على الكلسيوم و Phytic Acid

غنيّ بالفيتامين C.

أعدّت هذا الطبق أخصائية التغذية مونيك باسيلا زعرور.

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