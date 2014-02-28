أمن السويس يفرق مسيرة للإخوان ويضبط 2 بحوزتهما ألعاب نارية ومولوتوف

قال اللواء خليل حرب مدير أمن السويس، أن قوات الأمن تمكنت منذ قليل من ضبط 2 بحوزتهم ألعاب نارية ومولوتوف بمنطقة اليمان .

كانت قوات الأمن بالسويس قد قامت بتفريق مسيرة لعناصر الإخوان الارهابية بمنطقة الكوييت بحى الاربعين، بعد اعتداء أنصار الارهابية على قوات الأمن .

وقامت قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على مسيرة الارهابية بمنطقة الكويت بحى الاربعين ، ونجحت فى القبض على اثنين من المشاركين فى المسيرة .

وردد أعضاء جماعة الإخوان هتافات ضد الحكومة وقوات الشرطة، مرددين خلالها العديد من الهتافات المطالبة بعودة ما وصفوة بالشرعية، وسط انخفاض شديد في أعداد المتظاهرين بالمسيرة والتي كان اغلب المشاركين فيها من الخارجين عن القانون و السيدات.