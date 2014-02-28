الأرصاد: مصر تشهد الأربعة فصول في آن واحد..خلال 48 ساعة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أنه من المنتظر إعتباراً من غد “السبت” وحتى بعد غد “الأحد” حدوث إرتفاع ملحوظ ومؤقت فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 6 إلى 7 درجات فوق المعدل الطبيعى لها خلال هذا الوقت من العام .

وأوضحت الهيئة فى بيان صدر اليوم “الجمعة” ، أن هذه الفترة من السنة هى فترة تقلبات جوية سريعة ; نظراً لأنها فترة إنتقالية من برودة فصل الشتاء لإعتدال فصل الربيع على مصر.

وبحسب الأرصاد ، فإنه من الممكن مشاهدة الأربع فصول فى فترة وجيزة جدا لا تتعدى 48 ساعة وهذا ما تتوقعة الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية خلال ال 48 ساعة القادمة.

واشارت “الهيئة” ، إلى أن درجات الحرارة ستعاود إنخفاضها التدريجى إعتبارا من يوم الإثنين القادم بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات ، يصاحب ذلك نشاط للرياح يؤدى إلى إضطراب فى حركة الملاحة البحرية ، وسقوط للأمطار على محافظات شمال وجنوب الصعيد ، والسواحل الشمالية وعلى بعض مناطق من سيناء وذلك بعد غد الأحد على أن يمتد تأثير هذه الأمطار بشكل خفيف على السواحل الشمالية يوم الإثنين على أن توالى درجات الحرارة إنخفاضها يوم الثلاثاء القادم مع إستمرار سقوط الأمطار.

ونصح البيان فى مثل هذه الأجواء بعدم تخفيف الملابس حتى نهاية فصل الشتاء على مصر فى 20مارس القادم .

أ ش أ